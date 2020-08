Una encuesta de la Generalitat revela que seis de cada diez valencianos apoya un segundo confinamiento

La Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial, dependiente de Presidencia de la Generalitat ha puesto en marcha la Encuesta Impacto del COVID-19 en España. En su oleada 18 ha realizado un total de 19 preguntas entre las 2.422 personas participantes. En la quinta cuestión se aborda uno de los interrogantes que en tiempos convulsos por los rebrotes la sociedad vuelve a preguntarse.

¿Será necesario un nuevo confinamiento para contener la expansión del virus? Bueno, pues la respuesta de los valencianos encuestados es la siguiente: Un 61,3% de los encuestados vería conveniente un segundo confinamiento en el caso de que una segunda ola sacudiera a la población. Por contra, un 29,6% asegura que "no". Entre los que verían necesaria la cuarentena llegada la ola otoñal, la mayoría (un 22,7%) considera que debería darse con unos parámetros similares al primer confinamiento iniciado en marzo, mientras que un 18,7% apostaría por un encierro menos restrictivo. Por otro lado, un 10,6% lo limitaría solo a las personas de riesgo como mayores y personas con patologías previas, y por último, los que menos (un 9,3%) se decantaría por un confinamiento todavía más severo que el de marzo. La suma total de las diferentes casuísticas representa ese 61% total que dice sí a volver a quedarse en casa si las circunstancias vuelven a ser catastróficas. Los tres de cada diez que dicen "no" argumentan que el coste económico y social sería demasiado elevado y también piensan que no sería aceptado por la población.

Otro de los aspectos llamativos que se extraen de la encuesta lo encontramos en la octava cuestión. A la pregunta, ¿qué impacto económico está teniendo el coronavirus en Vd?, 6 de cada 10 valencianos responde "ninguno o poco" frente a los 3 de cada 10 que segura que se ha quedado sin gran parte de sus ingresos.