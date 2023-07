El truco de un agricultor de Valencia para saber si el melón está dulce: "La gente mayor es la que sabe"

Sin duda alguna una de las frutas más buscadas en verano es el melón, pero en muchas ocasiones no está todo lo dulce que nos gustaría y eso no podemos saberlo a ciencia cierta hasta que lo abrimos y lo probamos. Ahora, con la fórmula de este agricultor valenciano tendremos muchas más probabilidades de seleccionar el ejemplar más dulce.

Tanto en internet como en la cultura popular corren muchos mitos sobre cómo saberlo; por ejemplo, si el ejemplar es hembra o macho, pero esto no es del todo cierto, ya que los melones como tal no tiene género, sí lo tienen las flores de esta fruta veraniega, pero no determinan el sabor de la misma.

Tal y como cuenta en declaraciones a COPE Valencia, Carlos Peris de la Unió LLauradora de Valencia, "los grandes productores de melón y la gente con mucha experiencia dentro del sector siempre acaban determinando que la calidad de un melón en su punto óptimo de maduración siempre es el pedúnculo, o lo que es lo mismo, la unión de la planta con el melón".Escucha AQUÍ cómo seleccionar el mejor melón.

Para entenderlo mejor, Peris recalca que el pedúnculo es "el rabito", es decir, "ver un melón con un rabito amarillo ya marca claramente que ese melón está hecho y, por lo tanto, es garantía de que va a tener su punto óptimo de dulzor", además aconseja al consumidor que "cuando observen un melón se fijen en el pedúnculo y en la parte esa del rabito que siempre se queda, si está realmente amarilla o no".

Lo cierto, es que Peris reconoce que "hay muchos factores y muchas creencias en los consumidores, pero hay que basarse en la gente mayor, con experiencia y vale la pena hacerles caso".

PÉRDIDAS DE MÁS DE 44 MILLONES DE EUROS

Las inclemencias climatológicas, como el pedrisco este mes de julio o el cambio de los parámetros climatológicos, han hecho que los productores de melón valencianos vean sus cosechas mermadas. En palabras de Carlos Peris "el que no haga el tiempo que toca cuando toca está afectando los rendimientos agrarios y en este caso afectado de una forma muy importante a este cultivo".

La consecuencia más directa de la inestabilidad climática es la falta de producción por parte de los agricultores españoles, tanto es así que "cada vez sembramos menos melón en la Comunidad Valenciana este año tenemos una superficie de 1500 hectáreas aproximadamente sandía y unas 1200 en melón. Al final que nos ha bajado el año anterior a este un 52% menos de producción y si vienes amos media de los últimos quince años hemos producido un 62% menos de melón y sandía", reconoce Peris.