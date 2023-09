La tristeza de Amparo, de 78 años, que ve cómo matan a su perrita: "Vino cuando se fue mi marido"

Anoche, en la localidad de La Cañada, Amparo iba paseando a su perrita, a Luna. Una Yorkshire de 14 años. En ese momento, dos perros sueltos y sin bozal -uno de ellos de una raza potencialmente peligrosa-, se abalanzaron sobre Luna: "La saqué a pasear como todos los días, y en ese momento, vi a los dos perros que vinieron directamente hacia nosotras y se abalanzaron sobre ella".





Amparo tuvo la suerte de que dos vecinos pudieron interceder para separar a los perros sueltos y alejarlos de Luna: "Son unos ángeles de la guarda, porque ellos, al ver que los perros estaban sueltos, los habían retenido y estaban esperando a la policía. Menos mal que ellos se pusieron en medio porque a lo mejor también me podrían haber atacado a mí"

Las llevaron rápidamente al veterinario, pero nada pudo hacerse: "Rápidamente, nos subieron a las dos al coche y nos llevaron a la clínica veterinaria de Paterna, pero al llegar, los médicos me dijeron que estaba muy malita y que no sabrían si aguantaría la cirugía. Al rato entró en parada y no se pudo hacer nada más. En ese momento me despedí de ella"

Otro vecino se quedó sujetando a los dos perros que mataron a Luna hasta que llegó la policía. Los agentes, al rato, aseguraron que los perros estaban identificados, y que, según parece, no es la primera vez que se escapan. Amparo, junto con su familia, van mañana sábado a denunciar los hechos. Por Luna, lamentablemente, ya no se puede hacer nada, pero denunciando se deberían evitar estos sucesos y evitar que ocurran cosas más graves. "Ahora no puedo evitar pensar en las veces que he salido a pasear acompañada con mi nieto... el riesgo que podría haber supuesto si en esos momentos me hubiera cruzado con esos perros", lamenta Amparo.





SANCIONES PARA LOS DUEÑOS

Precisamente, hoy entra en vigor la Ley de Bienestar Animal, sin que el seguro de perros sea obligatorio. Una Ley que establece un amplio listado de infracciones, que se clasifican en leves, graves y muy graves y que llevan aparejadas multas de entre 500 y 200.000 euros, según la tipología y gravedad. Entre las obligaciones: los perros y gatos deberán ir siempre con correa (y no todas son válidas) cuando se encuentren en espacios públicos y no puedan estar bajo el control del propietario. En el caso de un Perro Potencialmente Peligroso (PPP), la sanción por ir sin bozal y sin correa oscila entre los 300 y los 2.500 euros. Unas sanciones que se verían incrementadas en casos de reincidencia.