Susa, la última valenciana que resiste a un fondo buitre en pleno corazón de la ciudad: "Me quedo"

Susa Plaza es una vecina de Ciutat Vella residente en una finca que compró un fondo de inversión en el año 2020. En esa vivienda residió su abuela, luego sus padres, y ahora ella. Es su casa, en su barrio de toda la vida y tiene contrato en vigor hasta 2029.

Pero la historia, la de siempre: el nuevo propietario -un fondo francés- quiere desalojarla para volver a sacar al mercado las viviendas a los desorbitados precios que está el mercado.

Susa Plaza es la última vecina que resiste en el edificio. También negocian con ella. Y las ofertas que le hacen son de dudosa legalidad, según sus abogados. Por eso sigue allí.

Susa, la última valenciana que resiste a un fondo buitre en pleno corazón de la ciudad

Pero su resistencia la ha llevado a sufrir acoso en las últimas semanas para abandonar el edificio. Se llegó a encontrar todas sus pertenencias esparcidas y amontonadas por la escalera. La puerta rota, los baños destrozados, también la cocina, y los fusibles arrancados: "Todas mis cajas tiradas en el patio por el hueco de la escalera", relata a COPE. Las cajas que tenía preparadas para salir de su casa, la ropa de invierno o los objetos y piezas de su taller de confección, pues es patronista, estaban tiradas por el edificio.

Eso fue la gota que colmó el vaso, pero presión, recibe todos los días. "Dos y tres y veces, a mí, a mi gente, a todos los que vienen a ayudarme. Llegaron a venir en un camión para llevarse mis cosas... pero a dónde?"

Susa, la última valenciana que resiste a un fondo buitre en pleno corazón de la ciudad

María Jesús afirma que está dispuesta a dejar su casa en la calle Sogueros, pero lamenta este punto al que han llegado las presiones y el "acoso total" que sufre.

A lo que se niega es a acatar las presiones y a firmar un contrato que no se corresponda con lo pactado. Por eso, asegura: "Aquí me quedo, mientras la ley no se cumpla. Además, los bomberos aseguran que el edificio está en buen estado, que puedo residir aquí porque no hay ningún daño estructural".

El PSPV pide "frenar el acoso"

El grupo socialista en el Ayuntamiento de València ha pedido a la Oficina de Vivienda municipal frenar el "acoso" de un fondo buitre a esta vecina y va a emprender tres acciones: exigir a esta Oficina que la administración medie y defienda sus derechos frente al fondo buitre; solicitar la intervención del área de Urbanismo porque en el edificio se están haciendo obras ilegales que comprometen la seguridad estructural del edificio; y presentar una demanda judicial.

"Están poniendo en riesgo la integridad física de una vecina para amedrentarle y además, lo están haciendo falsificando documentos. Hay varios delitos que está cometiendo este fondo buitre con la única intención de echarla de su hogar para poder especular con una vivienda en el centro de València", según el portavoz socialista, Borja Sanjuan.