SOS Desaparecidos alerta sobre la cifra de víctimas: "Es sorprendente"

El número de fallecidos confirmados por las riadas provocadas por la DANA en Valencia asciende a 223 tras el hallazgo del cuerpo de un varón en Paiporta. El cadáver, localizado en avanzado estado de descomposición, fue encontrado en la zona ajardinada cercana a la conocida Casa Gris, un edificio emblemático de la localidad. La víctima podría ser Mohamed Belhadi, quien vivía en una caseta junto al barranco del Poyo y se encontraba entre las personas desaparecidas desde el pasado 29 de octubre.

El hallazgo ha sido realizado por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) 45 días después de las devastadoras inundaciones que asolaron la región. Según las autoridades, el cuerpo habría permanecido cubierto por escombros y restos acumulados durante las labores de limpieza y reconstrucción en el municipio.

Denuncia por la gestión de la tragedia

El descubrimiento coincide con el anuncio de Joaquín Amills, presidente de la asociación SOS Desaparecidos, de que se presentará una querella ante la Audiencia Nacional contra los ayuntamientos, la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España. La acción legal, que ya cuenta con la adhesión de 35 familias, busca depurar responsabilidades, por lo que Amills calificó como “una tragedia predecible”.

“Desde el primer momento vimos que aquello era un caos”, declaró Amills en una entrevista en Mediodía Cope Más Valencia. “Había tiempo para avisar a las personas, pero no se actuó a tiempo. Las muertes fueron causadas por la riada, no por la DANA ni por el cambio climático. Se podía haber evitado”, denunció: “Ese día 29, es vergonzoso ver cómo iba evolucionando todo y a medida que iban pasando las muertes, los siguientes no sabían que eran los próximos”.

La asociación SOS Desaparecidos ha conformado un equipo técnico con abogados, peritos judiciales y expertos en emergencias para analizar posibles incumplimientos en la gestión de las emergencias. Amills también criticó la falta de coordinación y las “órdenes contradictorias” que, según testimonios recogidos, paralizaron a efectivos de emergencias que intentaron actuar de manera voluntaria.

Indocumentados no contabilizados entre los posibles desaparecidos

Otra de las cuestiones planteadas por Joaquín Amills es la posible ausencia de cálculos completos sobre el número de desaparecidos. Aunque oficialmente se hablaba hasta hoy de 222 víctimas identificadas, el presidente de SOS Desaparecidos duda que ninguna persona indocumentada o en situación irregular se viera afectada. “Sabemos que había inmigrantes y personas en situación de vulnerabilidad que podrían haber sido arrastradas. Es sorprendente que no se haya encontrado ningún caso de este tipo”, apuntó.

El hallazgo en Paiporta reaviva la indignación de familiares de las víctimas y afectados por una gestión que consideran negligente. Mientras tanto, las labores de reconstrucción continúan y la búsqueda de los tres desaparecidos restantes sigue en marcha.