Estos son los horarios del Medusa, el festival valenciano de música electrónica de Cullera para el 7, 8, 9 y 10 de agosto

Ya se han desvelado los horarios de la 11ª edición del festival valenciano de música electrónica, que se celebrará en Cullera a lo largo de 4 días (7, 8, 9 y 10 de agosto) y espera 180.000 asistentes

La gigantesca programación artística incluye a 60 disc jockeys internacionales, 12 integrantes del Top 100 DJ Mag y presencia de todos los géneros: Techno, House, EDM, Hardstyle, Remember...

Las estrellas serán Armin van Buuren, Hardwell, Timmy Trumpet, Charlotte de Witte, Paco Osuna, Klangkuenstler y la visita especial del DJ más singular del mundo, el cura católico Padre Guillherme

Medusa Festival celebrará este verano su 11ª edición (Cullera, 7, 8, 9 y 10 de agosto) y durante la cita se batirá el récord del encuentro de música electrónica más grande jamás celebrado en nuestro país. En este 2025, el macroevento veraniego crece a lo grande y reunirá a 170 disc jockeys repartidos en 8 escenarios simultáneos, una gigantesca celebración de la cultura dance en la mismísima cuna de la movida nocturna española, Valencia.

Los horarios han sido desvelados. En el cartel brillan dos ex números uno en el Top100 DJ Mag (Armin van Buuren y Hardwell), 14 estrellas actuales de Top100 global (Alok, Timmy Trumpet, Afrojack, Don Diablo, Quintino, Fedde Le Grand, Nervo, Danny Ávila, Nora en Pure...), y nombres que son tendencia al rojo vivo en este 2025 (Klangkuenstler, Charlotte de Witte, Patrick Mason, Pawsa, Fatima Hajji, Lilly Palmer...).

También vendrán invitadas varias leyendas del Techno (Ben Sims, Carl Craig, Marco Bailey, Cristian Varela) y artistas con fiesta semanal propia en discotecas de Ibiza (The Martinez Brothers, Jamie Jones, Paco Osuna). El plantel suma 60 DJs internacionales y presencia de todos los géneros: Techno, House, EDM, Remember…

En Medusa se aguarda con expectación la visita del DJ más singular del mundo: el Padre Guilherme, el cura católico que pincha Techno. Se trata de un sacerdote portugués de 50 años que se hizo famoso actuando en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de 2023. En Cullera hará su debut en el circuito de festivales de España.

Horarios del Festival

Este año cobran protagonismo los ritmos frenéticos del Hardstyle, con artistas como Dual Damage, Phuture Noize, Sefa, D-Block & S-te-Fan y el takeover de Masters of Hardcore como cierre del festival. También se refuerza la apuesta por el sonido Hard Techno, que contará con un escenario propio —esta vez al aire libre y no bajo una carpa—y figuras como Dyen, Holy Priest, Lee Ann Robert, Blondex, Brenda Serna y SNTS.

Cartel

Por cantidad de artistas y número de escenarios activos, Medusa 2025 superará en magnitud a icónicos festivales dance de la historia española reciente, celebrados en Catalunya, Aragón y Andalucía. Los organizadores esperan al menos igualar la cifra de asistencia del año pasado: 180.000 personas repartidas en un recinto alfombrado con césped artificial de 300.000 metros cuadrados y con acampada para 10.000 festivaleros.

Como es tradición cada año, el escenario principal estará decorado con una fantasía temática. Este verano será Arcade Land, un viaje al universo ochentero de los videojuegos y las máquinas recreativas vintage. Los tickets pueden adquirirse en www.medusasunbeach.com a partir de 66€ la entrada de día.

MEDUSA FESTIVAL

Dónde: Playa de Cullera (Valencia)

Cuándo: 7, 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2025

Estilos: Techno, Tech House/House, Hard Techno, Hardstyle/Hardcore, EDM/Mainstream, Trance, Remember, Bass Music, Urban

ARTISTAS CONFIRMADOS

Techno: Ben Sims, Carlos Agraz, Carl Craig, Charlotte de Witte, Cristian Varela, DJ Pepo, Fatima Hajji, Héctor Oaks, Jaime Soeiro, Lorena Llanes, Lucía Gea, Marco Bailey, Nuke, Paco Osuna, Padre Guilherme, Pive

Hard Techno/Rave: Amber Broos, Blondex, Brenda Serna, Cera Khin, Dexphase, Dyen, Felinae, Holy Priest, Klangkuenstler, Marhu, Moia, Lee Ann Roberts, Lilly Palmer, Sara Krin, SNTS

­House/Tech House: Ale de Tuglie, Edu Imbernon, Dennis Cruz, Jamie Jones, Loco Dice, Luciano, Manda Moore, Marco Faraone, Michenlo, Nora en Pure, Patrick Mason, Pawsa, Sara de Araújo, Stella, The Martinez Brothers, Toman, Viviana Casanova, Xune

EDM/Mainstream: Afrojack, Alok, Armin van Buuren, Danny Ávila, Don Diablo, DJ Nano, DJs from Mars, Fedde Le Grand, Hardwell, Krewella, Laidback Luke, Mandy, Nervo, Quintino, Timmy Trumpet

Hardstyle/Hardcore: Angerfist, Anime, Barber, D-Fence, Deadly Guns, Gridkiller vs Karun, Mad Dog, Miss K8, Never Surrender, Tha Playah, Tha Watcher (Masters of Hardcore Takeover), Act of Rage, Art of Fighters, D-Block & S-te-Fan, D-Sturb, Dual Damage, Endymion, Phuture Noize, Javi Boss, Neophyte, Sefa, Vicente One More Time, Yeyo

Remember: Alex & Giro, Alfredo Pareja, Bassdrum Project, Batiste, Chumi, Cristian Millán, Dany BPM, David Cabeza, DJ Marta, DJ Neil, DJ Palas, German Bass, Ismael Lora, Javi Molina, José Conca, Juanma Lemur, La Luna (live), Mónica X, Miguel Serna, Óscar Akagy, Papero, Raúl Antón, Raúl Ortiz, Skudero, Toni Massama, Wakan

Urban/Hits: Arnny Montana, Carlittos, J. Beren, Juanjo García, Maggie, Mon DJ, Sofía Cristo, Space Elephants, BRESH (Exclusive Festival) ...y más artistas

