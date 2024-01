Sandra Gómez anuncia una interpelación para que Catalá repruebe las acusaciones de Vox

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha anunciado que presentará una interpelación en el próximo pleno para “darle la oportunidad a María José Catalá de condenar y reprobar las declaraciones de sus socios de Gobierno en las que insinuaban que la izquierda estaba detrás de los incendios en El Saler”.

Gómez ha insistido en que, de esta manera, Catalá podrá rectificar su respaldo a unas declaraciones “absolutamente infundadas e irresponsables” de sus compañeros de gobierno. “Estuvo muy poco afortunada, arropando y siendo comprensiva con los delirios de sus concejales y va a tener una oportunidad fantástica para desmarcarse en el pleno gracias a nuestra interpelación”, ha continuado.

Todo después de que el concejal de Vox, Pepe Gosálbez asegurara este domingo que "desde que la izquierda se ha ido a la oposición, los incendios se han multiplicado" en la zona de El Saler. “No queremos interponer ninguna querella y, de hecho, si Catalá se desmarca de las declaraciones y los concejales de Vox rectifican y piden disculpas, no la presentaremos. Pero no podemos consentir que se digan estas barbaridades y que no haya consecuencias”, ha sostenido.

La dirigente socialista ha recordado que las manifestaciones realizadas por los concejales de Vox con el respaldo explícito de Catalá pueden enmarcarse en un posible “delito de calumnias e injurias por el que el Partido Socialista presentará una querella como perjudicados. Son declaraciones que superan los límites de la crítica política y tenemos el convencimiento de que son condenables en el ámbito penal porque se ha dicho de forma alta y clara que puede haber miembros del Partido Socialista que estén detrás de la provocación de incendios”.

“Son acusaciones absurdas, pero que, al hacerlas, el portavoz de Vox así como el responsable del área de la Devesa y Albufera con la connivencia de la propia Catalá, pueden generar opinión pública que trascienda a los medios. Aún así, si los concejales de Vox y Catalá se retractan en el pleno nosotros obviamente ni siquiera pondremos la denuncia. Porque si se retractan, piden disculpas públicamente y reconocen que han cometido un error, nosotros no queremos judicializar la política”, ha finalizado.