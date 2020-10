Salva, acusado de matar al marido de Meje: "Todo fue muy rápido, llevo todos estos años intentando olvidarlo"

Salva, el acusado de matar al marido de Maje, ha declarado en primer lugar. Con muchos silencios durante su declaración y suspiros, Salva ha relatado al juez que acordaron todo a principios del mes de julio. Ella intentó que él aparcara dentro del garaje, donde siempre aparcara dentro, pero no lo logró y tuvimos que aplazarlo. "Fue un alivio" ha asegurado él. Como se iba de vacaciones, Salva, explica que decidieron volverlo a intentar cuando él regresará a Valencia.

Se puso en contacto conmigo en agosto. Cogí mi moto, fuí al garaje y me escondí en una de las plazas. "Fue todo muy rápido, no me acuerdo....llevo todos estos años intentando olvidarlo", ha relatado Salva ante el jurado

"Después me fuí al trastero, estuvo mucho tiempo ahí, me cambié de ropa, la tire por los alrededores, no me acuerdo. Me dirigí a mi casa, preparé la comida a mi hija y recibí un whatsapp de ella que quería verme. Le dije que estaba hecho y ya está".

"Habíamos quedado que cuando ocurriera cambiaría el estado del whatsapp para que ella lo supiera. y nos vimos en casa de su hermana. Quedamos que no nos veríamos hasta pasado un tiempo y no supe más de ella hasta finales de agosto", prosigue la declaración.

Salva compró el cuchillo y revela que no lo atacó por la espalda

Salva, también ha relatado que fue él quien decidió comprar el cuchillo porque "era algo más accesible y más silencioso. Salva asegurado que accedió a la petición de Maje porque esta le decía que estaba muy enamorado y que Maje le decía que mientras estuviera Antonio no podrían estar juntos.

Reconoce que atacó a la víctima, de forma sorpresiva, "cara a cara". "No puedo, le sorprendí". Y no ha podido seguir hablando, aunque no ha aceptado la invitación que le ha hecho el juez para hacer un receso si lo necesitaba.

Ha reconocido que ha cambiado la versión inicial que contó a la policía porque "hay quqe decir la vedad" . "Por mi hija, llevo un año sin saber de ella, pero fue ella la que me pidió que dijera la verdad", ha asegurado