Ruth Merino: "El gobierno valenciano seguirá bajando impuestos"

La Consellera de Hacienda y Portavoz del Consell, Ruth Merino, ha pasado por los micrófonos de COPE Valencia para analizar las cuentas que se han encontrado al llegar a la Generalitat Valenciana. Merino ha lamentado que, entre lo que se han encontrado, están "la deuda y sus intereses, que van a crecer en más de 500 millones de euros para 2024, que es lo que ocurre cuando se ha gestionado con falta de previsión y planificación".

¿Cómo lo van a gestionar? Merino asegura que "No es fácil, no se puede hacer de hoy para mañana porque hay muchos servicios fundamentales que deben seguir en marcha. No solo se ha gastado de forma irresponsable, sino que se ha conseguido el objetivo que era dar servicios públicos de calidad", pero para buscarle solución, lo que van a hacer es "priorizar, que no es lo mismo que recortar, vamos a gestionar bien con lo que tenemos. Tenemos unos años para revertir la situación diabólica que nos hemos encontrado".

Pero no es la única sorpresa, asegura Merino, porque "entre 2014 y 2020 solo se había asignado el 55% de los fondos europeos. Falta un 45%, lo que es una muestra más de la falta de eficacia y de gestión".

Uno de los siguientes pasos en el Consell, los presupuestos para 2024, que Merino asegura "quiero hacer unos presupuestos responsables y entiendo que cada conseller quiera llevar a cabo sus proyectos, pero ellos son conscientes de lo que se han encontrado en sus consellerias. Lo que hay que hacer es priorizar y ver lo que es irrenunciable".

Lo que sí que tienen claro en el nuevo gobierno valenciano, es que "vamos a seguir bajando impuestos. No es solo una promesa electoral, es algo real, y la muestra está ahí: a final de este mes se aprobará esa supresión del impuesto de sucesiones y donaciones". Además, ha añadido que "eliminar el impuesto de patrimonio sigue en la hoja ruta del nuevo Consell"