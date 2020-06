Ribó pide reunirse con Ábalos para pedir que se activen las ayudas para la EMT tras la crisis por la pandemia

El alcalde de València, Joan Ribó, solicitará una entrevista con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, “para explicarle adecuadamente y con mucha claridad la situación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT)”, que se ha visto obligada a recurrir a una póliza de crédito para hacer frente a la pérdida de 27,2 millones de euros como consecuencia de la pandemia. También pide una reunión urgente de la Autoritat de Transport Metropolità de València para defender los intereses del área metropolitana.

Joan Ribó ha destacado que “la pandemia ha provocado a la EMT un problema económico grave que afecta a nivel municipal y también de área metropolitana”. Por eso, según el alcalde “no hay derecho que ni por los Presupuestos del Estado ni ahora con motivo de la COVID-19, el dinero no llegue a la EMT”.

El alcalde ha hecho estas declaraciones un día después de anunciar que el Consejo de Administración de la EMT aprobará mañana miércoles las bases para solicitar una póliza de crédito con objeto de financiar la pérdida de 27,2 millones de euros estimada para el ejercicio 2020 a causa de la crisis sanitaria, puesto que durante el Estado de Alarma ha habido “un descenso de más del 90 % en el número de viajeros y, por lo tanto, un descenso del 90 % de ingresos”.

Ribó ha hecho referencia a la “polémica” sobre el destino del fondo de transporte del Estado a las Comunidades Autónomas por la COVID-19. “Cuando me quejaba de esto ―que el Ayuntamiento de València quedaba excluido de este fondo―, me quejaba desde un punto de vista lógico. Alguien me dijo que no me había leído bien la norma. Pero, según las últimas noticias, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid recibirá 258,1 millones y la Autoridad de Transporte Metropolitano de Barcelona recibirá parte de los 240,5 millones que se destinarán en Cataluña. Mientras que a la Comunitat Valenciana solo llegarán 40 millones de euros, de los cuales todavía no tenemos noticias de lo que llegará a la Autoritat de Transport Metropolità de València. Esta es la dura realidad”.

Según el alcalde, el Ayuntamiento de València ha quedado fuera “de los recursos del Gobierno del Estado, que sí han llegado a ciudades como Madrid y Barcelona, porque estas ciudades poseen un consorcio metropolitano de transporte y estas ayudas se entienden como supramunicipales”, una cuestión que Ribó ha replicado, dado que València cuenta con una entidad metropolitana de transporte creada en 2017 y consorciada por el mismo Ayuntamiento y la Generalitat.

Por eso, Ribó solicita una reunión con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para aclarar “de una vez por todas” esta situación y pedir “que se activen también de manera urgente ayudas para València”. Una cuestión también trasladará a la Generalitat y la Autoritat de Transport Metropolità de València a la cual pide “la convocatoria de una reunión extraordinaria”.