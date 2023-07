Qué hacer en Valencia este fin de semana (14.07.2023)

Como cada viernes, aquí estamos con los planes más destacados. Y si hablamos de planes, estos días debemos seguir las actividades previstas en diferentes festivales: el Festival de Jazz de Valencia, el Festival de Música de Cámara de Godella, el Club Elvis Summer Festival y els Concerts de Vivers, que son los conciertos de la Gran Fira de Valencia.

Estos últimos nos traen estos días unas propuestas de lo más interesantes...

Esta noche veremos sobre el escenario de los Jardines de Viveros a la banda Cupido, uno de los fenómenos de la música pop de nuestro país. Con la publicación de Sobredosis de Amor, la formación ha cumplido altamente las expectativas y se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales del año.

Otra banda que actúa esta noche es Trashi. Esta formación murciana toca un pop íntimo, sencillo y crudo, de ese que te cala y no paras de tener en la cabeza durante todo el día.

Pero uno de los conciertos más esperados de esta edición de los Conciertos de Viveros es el de mañana con Jacob Collier.

El británico Jacob Collier es el nuevo enfant terrible del jazz internacional. Lo lleva siendo un lustro. Este veinteañero es un multi instrumentista y vocalista londinense que empezó primero a llamar la atención, y a convertirse en un fenómeno viral, gracias a sus videoclips caseros con versiones de temas clásicos de Stevie Wonder y Michael Jackson, entre otros. Poco tardó en corroborar que aquello iba en serio: lo confirmaron dos Grammys y estar apadrinado nada menos que por Quincy Jones, quien ejerce para él de mánager y que dice lo siguiente de este pedazo de artista: “He estado esperando a un joven como él desde hace mucho tiempo, es un absoluto genio. No he escuchado a nadie como él antes, su talento es aterrador”, dijo de él Quincy. Son palabras de alguien que ha trabajado en sus setenta años de carrera con nombres como Duke Ellington, Count Basie, Billie Holiday, Sarah Vaughan, Frank Sinatra, Ray Charles, Miles Davis, Aretha Franklin, Michael Jackson… Ni más ni menos.

Con 28 años, cinco Grammys. Camino de la gloria y convirtiéndose así en el primer artista británico que gana al menos un Grammy con cada uno de sus primeros cuatro álbumes llega a nuestra ciudad este joven prodigio de la música junto a Elena Játiva como artista invitada.

El concierto del domingo también va a ser uno de los más destacados con Rodrigo Cuevas el renovador del folklore asturiano. Los Conciertos de Viveros serán una de las primeras fechas donde recalará la nueva gira de presentación del tercer álbum de estudio de este folklorista del Principado de Asturias uno de los músicos más interesantes y radicales en la renovación de la música tradicional. Compartirá velada el músico de puertorriqueño Gabriel Ríos. Su música viaja desde el jazz pop a la canción de autor introspectivo para recrear su nuevo trabajo que es un canto a la música de América Latina y el Caribe en el siglo XXI.

El lunes llega Guitarricadelafuente hasta los Jardines de Viveros para hacernos la noche más llevadera con estos calores. Desde Benicàssim, Álvaro Lafuente ha ido fraguando paso a paso una personalidad artística que ha llevado el sonido clásico de la guitarra a producciones avanzadas. Sus canciones rompen estereotipos y exploran caminos diferentes sin perder nunca el vínculo con la tradición.

Y el martes otro plato fuerte de la Gran Fira de Valencia: LP actuará en directo. La norteamericana Laura Pergolizzi llega a Valencia como uno de los valores femeninos más insobornables y genuinos de la escena pop rock internacional. Sus conciertos se cuentan por incontestables triunfos. Seguro que en nuestra ciudad le seguirá otro.

El miércoles de la semana próxima será otro de los días a tener en cuenta para dejar la noche libre de compromisos. Ver a Rozalén y a Pep Gimeno ‘Botifarra’ en un mismo escenario va a ser un “delicatessen” musical.

Rozalén regresa a Concerts de Vivers para presentar este ambicioso trabajo arropada por su banda habitual. Desde mayores a pequeños podrán disfrutar de un espectáculo que habla de nosotros a través de la música, abrazando nuestra historia con canciones fundamentales.

Con más de 30 años de trayectoria, Pep Gimeno ‘Botifarra’ es uno de los cantaores tradicionales valencianos más celebrados en la actualidad. Desde 1976 ha llevado a cabo una tarea muy importante en la recuperación de las canciones de la tradición oral valenciana.

Ambos cuelgan el cartel de “entradas agotadas” en todos sus conciertos, aquí seguramente se agotarán las localidades para verlos en directo. Será una noche para recordar.

El Festival de Jazz de Valencia inicia su recta final con la programación gratuita en los barrios y poblaciones valencianas. Este fin de semana presenta a Sedajazz Kids Band que actúan en la Plaza de la Reina este sábado a las nueve de la tarde y a Arahí Latin Quintet en el Parc Central el domingo al caer la tarde, a la misma hora. Dos conciertos con entrada libre hasta completar aforo, a los que os recomendamos que asistáis si os gusta el jazz latino. Disfrutaréis.

Otro festival que está desarrollándose en nuestra ciudad es el Elvis Summer Festival que organiza la Sala 16 Toneladas. El evento que comienza este viernes, arranca de la mejor manera posible, con un gran concierto de Scorcia & Big 54, que harán un amplio recorrido musical con lo más destacado del Rey del Rock.

La última incursión de este gran grupo en la música de Elvis acabó con un espectacular 'Sold Out´ en esta misma sala.

El sábado por la tarde actuará la banda tributo a la música norteamericana White Line Fever Band con viejos himnos que nunca pasan de moda. El sábado por la noche el

festival dedicado a Elvis presenta las actuaciones de Kike Jambalaya & His Band, banda que lidera el pianista madrileño, cantante y compositor de rock and roll, boogie, country, blues y experimental.

También participa en el concierto de la noche la formación Augie Burr & Elvis Tribute Band desde Barcelona y con Agustí Burriel a la cabeza. Este grupo es seguramente el mejor espectáculo nacional de homenaje al ídolo del rock. Otra banda que participará en el festival la noche del sábado es Velvet Candles que con sus cinco voces, son ejemplo de que el doo-wop es un género musical que, aunque desconocido, forma parte del imaginario colectivo de muchas generaciones aún en pleno siglo XXI.

El domingo a mediodía habrá un morning gospel con las bandas que participan en el Elvis Summer Festival como colofón a la edición de este año en Valencia.

Otro de los eventos musicales de este fin de semana es el Latin Fest que se celebra este sábado en el Auditorio Marina Sur. Habrá más de 8 horas de música, live shows, artistas internacionales y nacionales en el primer festival de música urbana de España. Los artistas confirmados son Eladio Carrión, Arcángel, Gígolo y La Exce, Mike Towers y Noriel.

Les Arts Volant continúa su gira por la Comunitat Valenciana con el espectáculo 'La Ventafocs´. La ópera viajera se podrá ver mañana sábado en Benifaió y el domingo en Emperador. El día 19 de julio la ruta sigue en Vistabella del Maestrat y por último, el día 22 de julio se podrá ver en l’Alcudia de Crespins.

Les Arts amb tu, la otra gira del Centre de Perfeccionament y la formación de cámara de la Orquestra de la Comunitat Valenciana ofrece recitales líricos en Aielo de Malferit, Pobla de Vallbona, Llíria, y Sagunt. Los conciertos de música de cámara tendrán lugar en Callosa d’en Sarrià, Museros, Albocàsser, Llíria, San Mateu y Geldo.

Más información en www.lesarts.com

El Festival Internacional de Música de Cámara de Godella está celebrando su XV edición esta semana. Este viernes veremos al gran pianista Josep María Colom, que se presenta también como compositor junto con Llúcia Colom, bailarina del teatro de Coburn, en un espectáculo de música y danza con obras del mismo Colom, Chopin, Mozart y otros compositores en el escenario del Teatro Capitolio.

Esta misma noche en Villa Eugenia está programada una velada protagonizada por el ganador del Concurso Intercentros Melómano 2021, el guitarrista Stoyan Paskov Todorov.

Como el año pasado, el quinteto LBrass acompañará al público en el paseo músico-cultural que se celebrará el sábado a partir de las 19h a lo largo del cual se visitarán distintos puntos de la ciudad de Godella, combinando música y patrimonio. Este año, además, el paseo finalizará con la ejecución de un grafiti en un lugar todavía por determinar.

El Festival vuelve a introducir la experiencia gastronómica-musical. Este mismo sábado por la noche se podrá disfrutar en los jardines de Villa Eugenia del programa “Arias de ópera sin palabras” a cargo de la violinista Susanna Gregorian y el pianista de Godella Luis Giner. Los asistentes a este concierto gastronómico escucharán música de Rossini y Verdi mientras degustan un exquisito menú diseñado por el restaurante L’Ermita.

El domingo en el Teatro Capitolio de Godella se celebrará el concierto de clausura, en el que convergerán en forma de orquesta todos los participantes del festival y el curso de cámara, además de un coro participativo. Como directora invitada actuará la joven valenciana Júlia Cruz.

El cuanto a teatro hay algunas salas que han terminado temporada y acaban de cerrar por vacaciones. Otras que continúan proponiendo espectáculos para entretener al público que decide ir a ver espectáculos para refrescar las veladas veraniegas.

En el Teatro Olympia se puede ver hasta el 23 de julio 'El Musical de los 80’s y 90’s´. La Compañía Onbeat presenta la comedia musical original más divertida del año. El musical de una época única en el que el público compartirá la experiencia de los personajes, cantando, bailando y siendo cómplices de cada uno de ellos. El mejor pop español de los 80 y 90 se mezcla con éxitos internacionales y con las mejores canciones del verano que marcaron la juventud de varias generaciones.

El Teatre Talia dobla su programación con la comedia 'Burundanga´ que presenta una trama llena de enredos, equívocos y un final feliz, junto a otro montaje lleno de humor: 'Mi primera vez´. Esta es otra comedia protagonizada por cuatro actores y miles de historias que cuentan experiencias de todo tipo: francas, surrealistas, delirantes, absolutamente variadas y veraces.

El Palau de Les Arts despide este fin de semana el musical 'Cantando bajo la lluvia´ tras embarcarse en una gira nacional en las seis principales capitales teatrales de España.

El musical levantará por última vez el telón en Valencia. La función de este domingo será la última que el musical ofrecerá tras dos años de representaciones de esta producción que celebra el 70 aniversario de la película con el mismo nombre que protagonizó Gene Kelly. En el espectáculo teatral participan 25 actores y bailarines, una orquesta en directo de 9 músicos arropados por una escenografía de grandes dimensiones con auténtica lluvia en el escenario.

Por último, recordar que durante este mes de julio nuestra ciudad es un gran escenario de actividades culturales gracias a la Gran Fira de Valencia.

Este viernes se celebra la Nit a la Mar con un Piromusical de la pirotecnia Vulcano en homenaje a Nino Bravo. Será en torno a la medianoche en La Marina de Valencia. También hay espectáculos musicales y escénicos en los Jardines del Palau y por

diferentes barrios de la ciudad. Podéis encontrar los contenidos de la feria de julio en www.granfiravalencia.com

A divertirse y a ser un poquito más felices con todo lo que Valencia nos ofrece, que no es poco.