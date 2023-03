Qué hacer en Valencia este fin de semana (03.03.2023)

Estas dos semanas que tenemos por delante vamos a vivir más intensamente nuestro día a día: “Ja estem en Falles”. Eso quiere decir que nuestro ánimo va a estar más predispuesto a pasarlo bien y a disfrutar. Por actividades no será. Desde anoche los Conciertos de Fallas ya están llenando los Jardines de Viveros. Esta noche reciben a Seguridad Social con la celebración de su 40 Aniversario y un concierto junto a amigos y artistas invitados.

Mañana será el espectáculo Stones on Fallas - el homenaje a The Rolling Stones- el que llene los Viveros. Un concierto único e irrepetible con grandes de nuestro país como: Alejo Stivel (Tequila), Johnny Cifuentes (Burning), Aurora García (Aurora & The Betrayers), Víctor Pérez (Circodelia), Pau Monteagudo (Uzhuaïa y Corazones Eléctricos) y Cris Sáiz (Dollop). La entrada es gratuita mediante invitación. Toda la información está en www.rockfm.fm

La programación teatral en Fallas va a tener un musical de cine. El de la película Ghost en el Teatro Olympia. Regresa la magia del amor sin límites con Bustamante y Ricky Merino en el papel de Sam, que junto a Christian Sanchez se alternarán en el papel protagonista. “Ghost, el musical” traslada a las tablas del teatro la historia de amor que triunfó en la gran pantalla en 1990.

La película, protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg recibió dos Oscar: Bruce Joel Rubin, al mejor guión y Whoopi Goldberg, mejor actriz secundaria. El estreno mundial de este musical tuvo lugar en la Manchester Opera House en marzo de 2011, año en el que también hizo temporada en el West End de Londres. Desde esa fecha el espectáculo ha tenido una imparable trayectoria internacional: estuvo en Broadway en el 2012 y en 18 países y 3 continentes más. Miles de espectadores han aplaudido este espectáculo que ha arrasado durante dos temporadas en la Gran Vía madrileña y que de nuevo está en Valencia. Nos acompañará todas las Fallas 2023.

L'Auditori de Torrent presenta en función única hoy viernes la obra “El sonido oculto”con Toni Acosta y Omar Ayuso. Del finalista al Premio Pulitzer Adam Rapp y tras su triunfal estancia en Broadway, llega a España este fascinante thriller psicológico que ha sacudido al público y a la crítica en Nueva York. Una función donde nada es lo que parece y la línea entre la ficción y la realidad es casi invisible. Bella Baird es una profesora de escritura en la prestigiosa Universidad de Yale.

Entre libros de Dostoyevski y el frío invierno de Connecticut conoce a Christopher Dunn, un misterioso estudiante que la visita buscando inspiración para su novela. Paradójicamente, será Christopher quien inspire a Bella para que ésta le pida un favor casi inconcebible. Bella y Christopher cargan cada uno con su propia historia: el misterio reside en cómo termina. El Teatro Talia despide este fin de semana “Una luz tímida”, la obra basada en una historia de amor real entre dos maestras valencianas en tiempos del franquismo. Esta historia, inspirada en hechos reales, la trae hasta los escenarios Àfrica Alonso, con la dirección de Marilia Samper, la música de Andrea Puig y con un formato único. La combinación de texto y música en una obra que pretende romper con el silencio, y reivindicar la vida de esta pareja como lo que es: la memoria histórica de nuestro país. La obra se queda en el escenario de la calle Caballeros hasta el 5 de marzo.

Teatro Flumen ha programado este fin de semana otro musical: “Con la boca abierta” de la formación Dimensión Vocal. La suerte de cinco desconocidos cambia radicalmente cuando una visita celestial les sorprende en medio de la consulta de un dentista. Con beatbox, armonía vocal y grandes dosis de humor realizan un viaje musical a cinco voces por las canciones más exitosas de la historia. Un cóctel irresistible de comedia, emoción y música 100% a capela que dejará al público con la boca abierta.

La Sala Russafa levanta el telón de jueves a domingo con la obra “El perfume del tiempo”. Hasta el 12 de marzo puede verse este thriller dramático ambientado en la Argentina de 2010, en el que unos personajes anónimos se enfrentarán a las verdades del sistema de aniquilación de la oposición que puso en marcha la dictadura militar desde 1976 a 1983 y que todavía arrastra consecuencias.

Este fin de semana TeatroCírculo presenta “Clown”. Un montaje de teatro físico sin texto. Un cuento violeta, sobre la violencia de género que cuenta como una mujer, madre de una niña, inicia un viaje con ella para huir de su agresor. Un dragón le llaman ellas. Un viaje con el único objetivo de empezar una nueva vida desde cero. Un canto a la esperanza y en la vida. Porque no queremos ni una más. Este espectáculo ganó, entre otros, el Gran Premio de España de Artes Escénicas 2020/21.

Esta semana se ha estrenado en Sala Ultramar la obra de teatro “Mare”. La pieza es una historia familiar ambientada en un barrio obrero valenciano de mediados de los 80, cuya protagonista narra en primera persona, sirviéndose de la interacción con los personajes de su infancia y juventud, los que la criaron y la vieron crecer. Esta iniciará una búsqueda de su propia identidad, se planteará como construir un futuro sólido cuando su pasado no lo fué y el significado de la palabra madre. En su narración descubrimos que la figura de la maternidad estará dividida en tres mujeres muy significativas, mientras que la figura paterna permanecerá ausente debido a su profesión.

Es en esas ausencias donde los silencios se llenan de preguntas que algún día habrá que contestar, aunque haya que destapar viejas heridas. El montaje estará en cartel hasta el 12 de marzo. Teatre Micalet presenta este fin de semana la obra “Cristina”. La pieza habla de tres chicas en la boda de Cristina. El banquete se ha acabado y la noche avanza. Ellas no se conocen, pero se encuentran, apoyadas contra la pared del fondo del salón de bodas. Inmóviles, atrapadas por las luces de discoteca. No son capaces de bailar, de disfrutar lo que tendría que ser una gran noche. Por encima de la música de verbena, de las risas y el follón, flotan sus miedos. El miedo de envejecer solas, pero también de envejecer con alguien. Que los abuelos que ahora cuidan, algún día sean sus padres. Y el pánico de estar desaprovechando su juventud. Esta una tragicomedia frenética sobre tres chicas atravesadas por la angustia del futuro.

La Rambleta presenta este fin de semana dos espectáculos con la música como protagonista: “Abba. The new experience” y “The Divas Xperience”. El homenaje al cuarteto sueco se podrá ver este sábado. El espectáculo musical y escénico interpreta sus canciones con la misma calidad, elegancia y magia con las que el grupo que ganó el Festival de Eurovisión conquistó, y sigue conquistando, las listas de éxito. El domingo, en el mismo escenario, se podrá disfrutar de un espectáculo en el que los éxitos de Jennifer López, Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga, entre otras, sonarán en directo. Una experiencia llena de sensualidad, belleza, poder y una pizca de humor que hará revivir al público la esencia de las grandes divas que con su música pusieron banda sonora a nuestros mejores momentos. Termina este fin de semana el Festival Vociferio, Festival de Poesía de Valencia.

La Sala 21 de Kinépolis recibe este sábado a Domisol Sisters en concierto. La era dorada del swing vuelve gracias a las voces de esta formación valenciana. Dómisol Sisters presenta “Smile” un irrepetible concierto en el que la banda de jazz recreará, con arreglos propios, la música Swing de los años 30 y 40. Un espectáculo divertido y dinámico, con una puesta en escena inmejorable, que contagia energía positiva y hace retroceder al público en el tiempo. La Banda Original de Antonio Vega actúa este domingo en la sala Peter Rock. Por primera vez en Valencia estará rindiendo homenaje al cantautor desaparecido con sus canciones en directo. Un repaso imprescindible por los temas de su trayectoria musical en solitario y junto a Nacha Pop.

El Día de la Dona Festival vuelve a celebrarse en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. El evento presentado por Cristina Tárrega contará con las actuaciones de Rosa López y Soraya que compartirán escenario con Alba DM, Alicia DC, Blondex, Carol McCloskey, Gynebra, Josephine Sweett, Laura Put, Laura West, María LopezH, Marien Baker, Miss Rose, Nebulossa, Mónica X, Raquel Cardona, Soraya Naoyin,Tanya Bayo y Zaira DLM. El festival que se celebrará este viernes es pionero a nivel nacional, ya que fue el primero de esta índole que se celebró en España. Es un festival donde las verdaderas protagonistas son ellas, las mujeres.

Este viernes noche la sala Repvblicca recibe en directo a The Stranglers. Formados por primera vez en 1974, la actitud de The Stranglers fue adoptada por el movimiento punk de finales de los 70. Pero con su maestría musical trascendieron el género, creando un sonido único para ellos. Son reconocidos como una de las bandas más creíbles e influyentes que han surgido de la era punk.

La Sala Moon también tiene un concierto recomendable este viernes noche: el de Funambulista. Diego Cantero, se ha consagrado como uno de los mejores y más prestigiosos autores del pop patrio. Su destreza para crear melodías inigualables y su enorme talento para transformar la cotidianeidad en grandes historias, no solo le han permitido dejar huella en su público; sino también le han abierto las puertas a la composición para artistas de la talla de Malú, Pastora Soler, Raphael y Abel Pintos, o dejar su firma en bandas sonoras de películas, series de televisión y publicidad.

El ciclo Cambra al Palau presenta este sábado por la tarde el concierto de Amores Grup de Percussió con el espectáculo “La ausencia del silencio” que se podrá ver en El Almudín. En el programa destaca el estreno de obra Vórtex del joven compositor valenciano Carles Salvador y la interpretación de Coming Together, una obra creada para narrador e instrumentos a partir de las cartas de Sam Melville escritas en prisión. El concierto contará con la colaboración de la actriz Lara Salvador.

Esta semana se ha estrenado la ópera Don Giovanni de Mozart en Les Arts. El maestro italiano Riccardo Minasi dirige a la Orquestra de la Comunitat Valenciana y al Cor de la Generalitat con un elenco espectacular. Para esta producción, que va a ser un éxito de público, aún se pueden conseguir las ultimas entradas. Habrá funciones los días 4, 7, 10 y 12 de marzo. Le Arts ha programado, de manera paralela a las funciones de esta ópera, la ‘Maratón Mozart’, con talleres, charlas, conciertos y actividades educativas en las tres provincias de la Comunitat.

Habrá actividades mozartianas en La Nau, la Filmoteca, La Beneficiència, el Auditori de CaixaForum Valencia, el Centro Penitenciario de Picassent, el Auditori-Escola de Guardamar del Segura, la Universitat Jaume I de Castellón o la Iglesia Santa María de Requena. La semana próxima se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo se van a celebrar el 8 de marzo en nuestra ciudad muchas actividades. Destacamos el concierto que ofrecerán desde las escalinatas del Mercado Central la formación Dona Veu y compañía. Cantará un coro de más de 100 mujeres en un concierto participativo bajo la dirección de Èlia Casanova, Bea Lafont, Carla Sanmartin y Miriam Nuñez. La música alimenta el alma para cantar por la igualdad y los derechos de todas las mujeres. Habrá dos pases: uno a las 17:30h. y otro a las 18h.