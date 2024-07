Qué hacer en Valencia y alrededores este fin de semana

El mes de julio ya está en pista de salida, como muchos de nuestros oyentes. Que ya están a punto de marcharse de vacaciones. Julio se va por la puerta grande, pero volverá. Y lo sabes.

Este fin de semana se despiden las actividades gratuitas del Festival de jazz de Valencia con los conciertos del ciclo Jazz als Barris. EL músico y productor valenciano Eduard Marquina Selfa actuará con su trío la noche de mañana sábado en el Parque Central a partir de las nueve de la noche, cuando el calor nos dé algo de tregua.

El domingo por la noche habrá otro concierto de jazz a la luna de valencia, concretamente en el Parque de Benicalap. En esta ocasión podremos disfrutar de la actuación de la joven cantante Júlia Sapiña.

La Gran Feria de Valencia también se despide hasta el próximo año con el correfoc y posterior espectáculo pirotécnico mañana sábado a medianoche en la Plaza del Ayuntamiento y la Batalla de Flores del domingo por la tarde. Después de los Conciertos de Viveros toma el relevo en la misma ubicación el ciclo Nits de Vivers que se consolida como cita cultural estival en Valencia con su propuesta diversas veladas musicales hasta el 4 de agosto. Anoche actuaron Andy & Lucas. Hoy veremos al aire libre a Goran Bregovic y Huracán Romántica. Actuarán estos días al aire libre Stay Homas, Los Chichos, Mon Laferte, Coque Malla, Warcry, La Casa Azul, La Joaqui y Rulo y la Contrabanda, entre otros.

Esta noche hay otro concierto al que también nos apetece ir: Suzanne Vega que actúa en La Rambleta. Este concierto forma parte del tour Una velada con Suzanne Vega: canciones antiguas, canciones nuevas y otras canciones donde la estadounidense estará acompañada por su guitarrista de toda la vida, Gerry Leonard -que también fue guitarrista de David Bowie- ofreciendo un espectáculo que abarcará su carrera al completo, con un repertorio donde no faltarán a la cita canciones como Tom’s Dinner o el que estamos escuchando Luka, entre otros de sus numerosos hits.

La californiana fue una de las primeras figuras importantes de la cosecha de cantautoras que saltó a la fama a final de los años ochenta y principios de los noventa. Sus letras folk-pop (inspiradas principalmente por Leonard Cohen, así como en Bob Dylan) sentaron las bases para lo que más tarde se convirtió en su sonido característico. El que sonará esta noche en la sala del barrio de San Marcelino. El mismo escenario recibe mañana a los mejores intérpretes valencianos con la Gala de la Danza Internacional Valenciana.

Una nueva ocasión en la que podremos descubrir y apreciar el talento de nuestros artistas, que han trascendido fronteras, y que integran la vanguardia de la danza internacional europea de nuestros días. Al igual que la pasada edición, el objetivo de esta gala es poder disfrutar del trabajo reconocido internacionalmente de estos grandes bailarines y bailarinas y eliminar las barreras geográficas para que la sociedad valenciana pueda acceder a su arte en nuestra ciudad. Y ya que hablamos de artes escénicas, nos hacemos eco del estreno que ha tenido lugar esta semana en el Teatro Olympia: La movida. El musical de los 80's.

Un total de 24 números musicales y más de 35 canciones del pop español de la década de los 80 entrelazados en una historia inolvidable, fresca y actual. Un espectáculo que se queda hasta el 4 de agosto lleno de grandes valores y arropado con destacada escenografía y vestuario donde el espectador se convierte en uno más de la historia. Continúa la comedia Por los pelos que sigue en el Teatro Talia con la compañía Imprebís.

La peluquería que regenta con tanta gracia Carles Castillo es un escenario disparatado que descubre los detalles de un asesinato. El público debe estar atento a cualquier movimiento. Solo así desenmascarará al asesino o asesina. No olvidemos que la clave de la investigación viene desde el patio de butacas. Sagunt a Escena, festival organizado por el Institut Valencià de Cultura, que levantará el telón del 1 al 25 de agosto, vuelve a ser una de las ofertas culturales más destacadas para las noches veraniegas. No solamente por su buena programación, si no por su ubicación, siendo el Teatro Romano uno de los auditorios más especiales de la Comunitat Valenciana.

Este año de nuevo hay una gran variedad de oferta escénica tanto en obras de teatro y danza como en música con géneros y estilos musicales como el flamenco, a la música urbana, el folk, el jazz, la música electrónica y pop. Una amplia oferta de conciertos y sesiones que se realizarán tanto en el histórico recinto como en las calles y plazas de Sagunto.

Sagunt a Escena fusiona tradición e innovación en una edición que busca repetir el idilio con el público. Nacho Duato, Rafael Álvarez El Brujo, Victoria Abril, Les Troianes, Valeria Castro, Eduardo Guerrero y Carmen Linares o Joaquín Reyes, son algunos de los artistas que conforman la programación de este año. Tenéis toda la programación en saguntaescena.ivc.gva.es Teatre Romà, con su atmósfera cargada de historia, ofrece una acústica excepcional para gozar de las artes escénicas en vivo. Otro escenario lleno de historia es el Castell de Xátiva que despide este fin de semana su edición de Nits al Castell con la actuación mañana sábado de Pasión Vega.

La voz pura de esta cantante, madrileña de nacimiento pero malagueña de adopción, resucita Federico García Lorca. Sus palabras y la belleza de sus poemas, estarán encarnados en cada función por un actor de raza. Otro contenido que recomendamos para estas noches de verano es la Filmoteca d’Estiu que este año destaca el universo del director galo Olivier Assayas y la conmemoración de los 50 años del clásico El Jovencito Frankestein.

El escenario de los Jardines del Palau recibe además éxitos actuales de la cartelera a partir del próximo 2 de agosto hasta el día 31. Entre otras, podremos ver Robot Dreams, Oppenheimer, Anatomía de una caída o Personal shopper. Cada día de lunes a domingo -excepto miércoles- habrá proyecciones para aliviar los calores del verano. Una interesante propuesta que estacamos en esta última agenda sonora de la temporada es el Sona Film Festival el Festival de Música de Cine Marina Alta.

En este festival la música del séptimo arte será la protagonista con conciertos y recitales en directo que comienzan a partir del 2 de agosto. Más información en sonafilm.es Y antes de irnos de veraneo, no olvidéis que la Comunitat Valenciana además de ofrecer lugares maravillosos para disfrutar de la época estival, también tiene contenidos culturales para disfrutar plenamente de los días de vacaciones.

No perdáis de vista el Festival de Música Antiga i Barroca de Peñíscola, Medusa Festival de Cullera, Arenal Sound de Burriana, el Festival de Jazz de de Dénia, el Sete Sóis Sete Luas de Tabernes de Valldigna o el Mediterránea de Gandía, por nombrar algunos de los festivales que se celebran en nuestra terreta. Y como no, las fiestas populares de cada una de las localidades valencianas. Este verano que no nos falte ni la comedia ni la música.