El puerto convoca un Consejo Extraordinario para tramitar la licitación de la nueva terminal

La Autoridad Portuaria de València ha convocado para este viernes un Consejo de Administración Extraordinario telemático y con un único punto en el orden del día: aprobar los pliegos para la licitación de la nueva terminal ubicada en la ampliación norte del Puerto de València.



Así lo ha anunciado la presidenta de la APV, Mar Chao, tras conocer que el Gobierno de España -en la reunión de su Consejo de Ministros de este martes y a propuesta del Ministerio de Transportes- ha autorizado la licitación de las obras de construcción del muelle de contenedores de la terminal norte del Puerto valenciano.



“Tras el Consejo de Ministros de esta mañana nos hemos puesto manos a la obra, no hay un minuto que perder”, ha subrayado Chao, quien ha explicado que el Consejo se celebrará "en 48 horas -plazo mínimo con el que se puede convocar estas reuniones-, cumpliendo así el deseo compartido de acelerar trámites administrativos para no perder ni un solo minuto”.



Según la presidenta de la APV, “hoy podemos decir es un día histórico para esta Autoridad Portuaria”, ha informado la institución portuaria en un comunicado.



Según Chao, empezar el procedimiento de licitación de la nueva terminal "es la primera de las patas que tenemos que poner en marcha para poder continuar con el resto de tramitación administrativa que el proyecto requiere, siguiendo toda la legislación vigente”.



Chao ha agradecido el esfuerzo de todos los que han hecho que esto sea posible: “Por un lado a las instituciones: el Ministerio (Oscar Puente y todo su equipo), la Generalitat Valenciana (el president Carlos Mazón), el Ayuntamiento de València (la alcaldesa María José Catalá) y Puertos del Estado”.



También, ha añadido, “a todos mis antecesores y de toda la gente de la casa que a lo largo de los años ha tenido que participar en este proyecto. Esto no ha sido un trabajo de dos meses, en los últimos dos meses hemos conseguido centrar la pieza y rematar, pero teníamos unas bases ya hechas”.