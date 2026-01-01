El primer año del Roig Arena: Cifras de récord y un 2026 prometedor

Uno de los grandes hitos que ha marcado el año en Valencia, tal como se ha analizado en el programa 'Herrera en COPE en Valencia', es sin duda el Roig Arena. Las obras del recinto, que comenzaron en 2020, han culminado en una infraestructura que ha supuesto una inversión de 400 millones de euros, procedentes del patrimonio personal de Juan Roig como legado para Valencia, la Comunidad Valenciana y toda España.

Un revulsivo económico y social

El impacto del Roig Arena en la economía valenciana durante su primer año de vida se estima en más de 150 millones de euros. Estas previsiones se basan, principalmente, en el gasto generado por los visitantes que se desplazan desde fuera de la ciudad para asistir a los numerosos eventos musicales, deportivos y corporativos que acoge el recinto.

El camino hasta su puesta de largo comenzó el pasado 29 de julio, con un primer concierto de prueba del grupo Seguridad Social que congregó a 10.000 personas. Sin embargo, la inauguración oficial llegó el 6 de septiembre con un emotivo homenaje a Nino Bravo que agotó todas las entradas y se convirtió en un éxito rotundo.

Roig Arena Cartel del homenaje a Nino Bravo en el Roig Arena

Cifras de récord en cuatro meses

Desde su apertura, el Roig Arena ha acogido más de 120 eventos en solo cuatro meses. La programación ha incluido 35 grandes conciertos, 26 partidos de baloncesto y más de 40 celebraciones corporativas, cifras que demuestran la intensa actividad del espacio. En total, 475.000 personas, casi medio millón, han pasado por sus instalaciones en este corto periodo.

Artistas de primer nivel como Camilo, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra, Quevedo, Joaquín Sabina, Raphael, Anuel, Mónica Naranjo y David Bisbal ya han actuado en su escenario principal. Este espacio es modulable, con un aforo máximo de 20.000 espectadores para conciertos y de 15.600 para los partidos de baloncesto, que siguen siendo una prioridad.

STARLITE/CORDONPRESS / Cordon Press El artista colombiano en uno de sus conciertos en Andalucía

Además del espacio principal, el complejo cuenta con un auditorio con una acústica impresionante y capacidad para 2.000 personas, diseñado para eventos más íntimos. La oferta se complementa con un área gastronómica que ya ha generado más de 7.000 reservas, consolidándose como otro de los atractivos del recinto.

Una agenda de futuro que ya cuelga el 'SOLD OUT'

La expectación para 2026 es máxima. La programación arrancará el 4 de enero con Live in Havana, seguidos en febrero por artistas como Eladio Carrión, Delaossa y Fito y Fitipaldis, con entradas ya agotadas para sus conciertos. En los meses siguientes, artistas como Dani Fernández en marzo, Aitana en mayo y La Oreja de Van Gogh en septiembre también han colgado el cartel de 'sold out', confirmando que el Roig Arena es un espacio polivalente, flexible y, sobre todo, vivo.