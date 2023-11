Un policía valenciano que sufrió la Barcelona de octubre de 2017: "¿No ha valido para nada?"

El 1 de octubre de 2017, el gobierno catalán trató de celebrar un referéndum ilegal. Así lo consideró el Tribunal Constitucional. Para mantener la seguridad, se puso en marcha la llamda operación Copérnico que se prorrogó en dos ocasiones tras la Declaración Unilateral de Independencia y la aplicación del artículo 155.

Una operación envuelta en la polémica. En primer lugar, porque los agentes de Policía Nacional destinados para mantener la seguridad esos días, estuvieron hospedados en barcos y no en hoteles. De ahí que desde el mundo separatista los llamaran "los piolines" en referencia a uno de los dibujos que tematizaban uno de los buques.





En segundo lugar, por las cargas que los agentes antidisturbios de Policía y Guardia Civil para defenderse de una violencia inusual por parte de los manifestantes en muchas localidades. De hecho, Interior abrió investigaciones por delitos de odio. Es lo que lamenta en COPE un agente valenciano de la policía nacional, al que le llamó poderosamente la atención "el odio hacia nosotros, el asco, no nos querian ver ni en pintura".

Esos episodios vividos en 2017 y 2019 siguen en el recuerdo de los agentes que custodiaron las calles de los principales municipios de Cataluña. "cuando fuimos a Barcelona la primera vez, el 1 de octubre, fuimos a hacer cumplir la ley".

Nuestro agenteestuvo en primera línea de defensa de la legalidad jugándose literalmente vida. Vio como compañeros caían heridos justo a su lado. Y ahora, no encuentra una explicación a que aquello no sirviera de nada: "Se te queda la cara de decir, pero vamos a ver, todo lo que ha ocurrido, lo que esta gente ha intentado llevar a cabo, no ha valido para nada, es que encima vamos a reconocer que el estado lo hizo mal. Se nos está utilizando en beneficio de un objetivo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





El agente asegura que el sentir de sus compañeros es que "seguirán haciendo su trabajo", y aunque siempre obedecerán órdenes de sus superiores, tienen opinión propia, y la mayoritaria en el cuerpo es que "la amnistía trata de romper la ley principal que es la Constitución española".