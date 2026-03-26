Payasospital celebra su festival 'Parque de las sonrisas' este fin de semana: "Todos los beneficios van a financiar nuestros programas "

La ONG Payasospital ha organizado para este fin de semana el festival 'Parque de las Sonrisas', un gran evento familiar para recaudar fondos destinados a su labor en los hospitales. El director y fundador, Sergio Claramunt, ha explicado todos los detalles en el programa 'Mediodía COPE MÁS Valencia' con Carles Villeta.

Un gran festival familiar en Mislata

El evento tendrá lugar el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Parque de la Canaleta de Mislata. El acceso al parque es gratuito, y para disfrutar de las atracciones se deberá adquirir una pulsera solidaria por un precio de 8 euros de forma anticipada en la web, o de 10 euros el mismo día en la taquilla.

Se deberá adquirir una pulsera solidaria por ocho euros" Sergi Claramunt Director de Payasospital

El festival contará con "un montón de atracciones mecánicas y digitales, talleres educativos, actuaciones de payasos, música en directo y hasta una zona para los bebés", según ha detallado Claramunt. También habrá food trucks, con opciones sin gluten, una barra solidaria, un mercado y zonas de pícnic para que las familias puedan pasar el día completo.

Financiar sonrisas EN SUS HOSPITALES

El objetivo principal del evento es recaudar fondos para continuar con su labor social. "Todos los beneficios van a financiar los programas que tenemos actualmente en la asociación, que son nada más y nada menos que 12 hospitales de la Comunidad Valenciana", ha confirmado el fundador de Payasospital.

Payasosital

La labor de Payasospital se centra en visitar a los niños hospitalizados para llevarles alegría y ayudarles a evadirse de su rutina en el entorno hospitalario. Una iniciativa que, como ha señalado Claramunt, no se valora de verdad "hasta que uno no tiene a su hijo o a su hija malito en el hospital".

El poder de la improvisación y la escucha

Las intervenciones se realizan en estrecha colaboración con los equipos sanitarios del hospital. "No podemos hacer esto sin la colaboración de los equipos sanitarios, nos ponen al corriente de cómo está cada uno de los pacientes pediátricos", ha explicado el director. Esto les permite adaptar la actuación al estado físico y anímico de cada niño o niña.

Las actuaciones de los payasos no son prefijadas, sino que se basan en la escucha y la improvisación. "Improvisamos a partir de lo que encontramos, de lo que creemos que va a necesitar", ha afirmado Claramunt. Esto permite que el niño tome el control de la situación o participe activamente, como cuando les advierte que "hay un dinosaurio detrás de ti".

El agradecimiento de las familias es la respuesta más común que reciben. Muchos familiares les aseguran: "Es que nos cambiáis la forma de estar en el hospital". Claramut ha destacado también el efecto en los padres: "A veces es más el impacto emocional con la familia, de ver a su niño o a su niña que se ríe por primera vez o que se relaja".