El padre de uno de los menores agredidos en Gandía por el niño de diez años: "Tenemos terror"

La localidad valenciana de Gandía continúa consternada por los acontecimientos que están ocurriendo a causa de un menor de tan solo diez años que tiene atemorizados al resto de menores.

Con tan solo diez años, el niño está sembrando el terror entre jóvenes de su edad e incluso mayores al propinarles agresiones, sin mediar palabras y sin haber ningún motivo. Los altercados protagonizados por el menor se han repetido a lo largo del tiempo hasta que los padres de los abusados han tomado cartas en el asunto.

COPE Valencia ha podido contactar con Álex, uno de esos padres que ha interpuesto una denuncia, quien relata los hechos cronológicamente. “Mi niño es un chaval deportista que le gusta jugar al fútbol en su propio equipo, pero también tiene compañeros que juegan en otros equipos y va a verlos. Este sábado iba a ver a sus amigos al campo de fútbol del Roís de Corella y ahí es cuando se le acercó un chaval por detrás increpándole, comentándole que se había metido con él y con sus amigos”, explica Álex, quien además defiende que su hijo “no lo conocía de nada en absoluto, era la primera vez que lo veía y le decía que se sabía equivocando porque no lo conocía ni a él ni a nadie”.





Hasta tres agresiones en una misma mañana

En palabras del padre, el agresor no se quedó contento con la pasividad del menor agredido y el agresor “le retó a irse aparte para pegarse con él, evidentemente mi hijo le dijo que ni hablar, que de ahí no se movía y le propinó un puñetazo sin mediar palabra de hecho, le hizo una herida en el labio, al ver que mi hijo no reaccionaba, se retiró unos cuantos metros y como veía que el nene tampoco se movía de la grada volvió otra vez y le volvió a pegar”.

Fue uno de los padres que también se encontraban viendo el partido quien intercedió para que la desgracia no fuera a mayores en esos momentos, tanto es así que le dijo que “se pusiera a su lado para intentar protegerle y le dijo que de su lado no se moviera hasta que finalizara el partido y se fueran al coche”.

El problema es que el agresivo menor, de tan solo diez años, siguió insistiendo aún con el adulto presente y tuvo lugar la tercera agresión. “Cuando salieron del campo, ni este papá con su mujer y sus hijos pudieron hacer nada, volvió otra vez a la carga y le volvió a propinar otro puñetazo. Terror es lo que tenemos”.

Un menor violento conocido en la zona

Alex, padre del menor que ha denunciado reconoce que ya había oído hablar de él, incluso “sabemos que se mueve en grupo y sabemos que utilizan la violencia como una justificación a descargar no sé el qué, pero lo que sí que es cierto es que nos tienen a todos un poquito atemorizados, tanto a jóvenes como a adultos, porque resulta que también que ha habido agresiones a adultos”.

El padre y vecino de la localidad asegura en los micrófonos de COPE que no puede asegurar que haya sido este grupo en concreto, pero que “pocos grupos de menores están identificados de esta manera y son todos de la misma edad, niños de unos diez u once años además de gente que los acompaña que tiene que tienen entre catorce y dieciséis años.”





Inimputabilidad

Todo el grupo que rodea a este agresor, él incluido, son menores y según reflexiona el progenitor del niño agredido; “el que agrede sabe que es intocable, tiene más opciones que el que tiene más edad, que a lo mejor se lo piensa más”. “Nosotros, en un principio, lo primero que hicimos fue ir a denunciarlo y de hecho tuvimos que ir a urgencias primero a que atendieran las lesiones y después fuimos ya a poner la denuncia permanente de la Policía Nacional que sí nos confirmaron que la unidad que se encarga de la parte de los menores sí que saben que es un grupo conocido”.





No van a recluirse

Como reflexión final, Alex, asevera que no van a dar un paso atrás. “Nosotros por nuestra parte también lo que queremos tener muy claro es que tenemos que normalizar la vida de nuestro hijo, que nuestro hijo tiene que continuar saliendo, que tiene que continuar teniendo sus amistades y que evidentemente esto no puede recluirnos, ni a él, ni a nosotros en casa, porque entonces le estaríamos dando la razón a esa gente”.