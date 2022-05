Oltra pide personarse en la causa que investiga abusos a una menor tutelada

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha pedido su personación en la causa que investiga la actuación de la Conselleria de Igualdad que dirige en un caso de abusos sexuales a una menor por el que fue condenado su exmarido.

El pasado 1 de abril el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia solicitó formalmente al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que investigue a Oltra y a varios de sus subordinados en la Conselleria de Igualdad y otros profesionales que intervinieron en la elaboración de un expediente interno que el juez considera una "investigación parajudicial" confeccionada para desacreditar a la menor.

El TSJCV deberá seguir varios trámites para decidir si la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, es investigada por la actuación del departamento que dirige.

En un escrito de fecha de 2 de mayo al que ha tenido acceso EFE, Oltra, representada por procuradora, se dirige al juzgado para solicitar que se dicte resolución emplázandola a comparecer ante el alto tribunal a los efectos que como interesado pudiera alegar cuanto estime oportuno.

El juez consideró que "no resulta ya posible progresar en la investigación" sin que la vicepresidenta "sea oída como investigada" y que existen "indicios racionales, serios y fundados" de su participación en una iniciativa para desacreditar el testimonio de la menor víctima de los abusos en un centro público de acogida.

Además, reclamaba al TSJCV que "atraiga" también la competencia respecto de los hechos ejecutados por personas no aforadas, un total de 13, por apreciar "conexión material inescindible" de Oltra con el resto de procesados.

El 12 de abril la Fiscalía Provincial expresó su respaldo a la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia de elevar la causa por la actuación de la Conselleria de Igualdad en un caso de abusos al Tribunal Superior de Justicia y pedir la imputación de la vicepresidenta.

Ahora Oltra señala que, teniendo conocimiento de que el juzgado ha acordado elevar exposición razonada ante el a TSJCV respecto a la posibilidad de que sea oída como investigada y siendo legítimo y necesario para la parte tener conocimiento de la causa, comparece como parte interesada en el escrito que remite al juzgado de instrucción interesando que se le dé traslado de las actuaciones.

Tras conocer la solicitud del juzgado del 1 de abril, la vicepresidenta del Gobierno valenciano afirmó que no puede haber sentencia condenatoria en el caso por la actuación de la Conselleria de Igualdad porque "no hay ilegalidad, no hay ilícito ni hay indecencia".