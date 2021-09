Nuria March: "Las redes no son sólo Instagram. Cada uno debe encontrar su nicho en Internet"

El mundo de la comunicación no tiene secretos para ella, porque es un sector al que se ha dedicado desde diferentes perspectivas a lo largo de su carrera. Nuria March es un referente como Relaciones Públicas de diferentes marcas, con las que ha trabajado a través de su propia agencia de comunicación.

Si no estás en Internet no existes’.

‘El mundo de la comunicación es más fácil desde la llegada de Internet, no tengo dudas. Y creo que el confinamiento nos ha hecho salir al exterior de la única forma posible que teníamos, a través de las herramientas digitales’, ha reflexionado en Trending Cope.

Nuria es consciente de la rapidez a la que se suceden los acontecimientos y los cambios, gracias al mundo digital en el que vivimos. ‘He tenido la suerte de formarme antes del confinamiento, y me he puesto enseguida al día. Estaba preparada para el cambio y lo he vivido haciendo el esfuerzo de contarle a mis clientes qué era lo que estaba ocurriendo y cómo debían cambiar la forma de comunicar sus mensajes’.

Para Nuria, las redes sociales son una herramienta que ayuda a la definición de un producto y de una marca. ‘No obstante, hay que entender que las redes no son sólo Instagram. Cada uno debe encontrar su nicho en Internet. Las marcas se han dado cuenta de que es importante saber cuál es su red y cómo comunicar en cada una de ellas’.

En cuanto a la incursión de las influencers en el mundo de la moda y las redes sociales, Nuria nos ha puesto en completa perspectiva, ‘las influencers surgieron hace tiempo como una voz independiente para hablar de las marcas sin tener conocimientos sobre ellas, pero en cuanto las marcas vieron su potencial, decidieron contratarlas y llevarlas a su terreno para instruirlas y generar comentarios positivos.’

Nuria le ve todas las ventajas al mundo digital en el ámbito de la comunicación, ‘pero siempre sabiendo hacia dónde dirigirse, con estrategia y organización. Aún así, lo tengo claro, si no estás en Internet no existes’.

Audio