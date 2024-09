Nueva redada sorpresa en el hotel Sidi Saler: okupas en albornoz

En las últimas semanas, la presencia de los okupas del hotel Sidi Saler se ha multiplicado en las urbanizaciones de alrededor y los vecinos han incrementado sus quejas ante la Policía Local y Guardia Civil. Hasta el punto de que han llegado ver cómo los okupas, ataviados con los albornoces que todavía se encuentran en el interior del hotel, han utilizado las diferentes duchas que se encuentran por la zona, tanto las públicas que se encuentran en la playa de la Garrofera, como las de uso privado que se encuentran en el interior de las urbanizaciones colindantes al hotel.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Los okupas del Sidi Saler en albornoz

Por ese motivo, la Policía Local de Valencia incentiva los controles y la vigilancia en la zona del hotel, y para ello, ha vuelto a patrullar nuevamente en la zona, para evitar que los okupas accedan a las instalaciones.

REDADA SIDI SALER

Varias unidades de la Policía Local de Valencia, incluyendo la Unidad Canina y acompañados de la Guardia Civil, han vuelto esta tarde, una vez más, al perímetro vallado del hotel para llevar a cabo otra redada como las que se están realizando en las últimas semanas. La intención es evitar que entren en el hotel, aunque saben que los okupas vuelen horas después. En esta ocasión, se han ayudado también del uso de drones.

Dron Policía Local Valencia

En el muro exterior que recorre el perímetro del hotel, se cuentan hasta 6 agujeros en la verja que permiten la entrada de los okupas. Suelen llegar a las 20:00 de la noche y se marchan a las 6:00 de la mañana. Se conocen los turnos de los vigilantes de seguridad y los evitan, ya que saben que no pueden vigilar el interior del hotel, solo la zona externa.

Los vecinos de la zona llevan semanas alertando de la presencia de los okupas, y aseguran temer que esta situación genere problemas mayores, como el incendio que tuvo lugar en una de las habitaciones hace menos de dos semanas, tras un intento de barbacoa por parte de los sin techo. Aseguran que puede escucharse música a última hora de la tarde dentro del recinto, y que advierten también cambios en las ventanas de las habitaciones, que se abren y se cierran en diferentes horas del día.

En la actualidad, un buen número de las 272 habitaciones de sus 6 plantas, están ocupadas por personas sin hogar. Sobre todo las últimas plantas, la quinta y la sexta, donde se ubicaban las suites. Allí es donde más gente habita, donde se puede encontrar las habitaciones con sábanas en las camas y con ropa sobre ellas. En la primera y la segunda planta casi no duerme nadie. Han sido saqueadas en los últimos años y apenas cuentan con mobiliario.

El futuro del Sidi Saler: “Será hotel o no será”

El hotel Sidi Saler cerró sus puertas hace 13 años. ¿Qué se puede hacer ahí? Un hotel. "No cabe otra cosa, porque la autorización que existe por parte de costas es para un hotel, no es para aprovechar esa infraestructura para otra cosa". Es la explicación que ha dado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en una entrevista en COPE Valencia, en la que ha reconocido que "Mucha gente pide una residencia de ancianos, a mí también me gustaría, pero la realidad, es que la autorización sólo permite uso hotelero".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar María José Catalá explica el futuro del hotel Sidi Saler

Catalá Insiste en que derribarlo no es la solución porque no lo ha sido para el polideportivo de El Saler - el desescombro sigue sin recoger-. Dentro del concepto de hotel, "hay saber qué tipo de hotel se quiere: que sea protector con el entorno y sostenible, y que vaya en consonancia con la zona en la que se encuentra, que es un parque natural".