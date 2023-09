La celebración del día internacional de la paella o lo que es lo mismo, el World Paella Day, nos ha dejado imágenes de lo más variopintas e incluso historias que no han dejado de sorprendernos, como es el caso de Mohamed El Jaouhari, representante de Marruecos que con tan solo 22 años es jefe de cocina del restaurante Puerta del Mar de Valencia, y que llegó a España con 15 años a bordo de una patera.

Desde su llegada se maravilló con la gastronomía valenciana en general y con la paella en particular, tal y como explica en exclusiva en COPE Valencia: "Cuando probé la paella valenciana, además de lo buena que estaba deseaba que llegara el día siguiente para volver a probarla, estaba buenísima".

Según Mohamed realiza "cien paellas al día" y les pone "amor y cariño para que salgan buenas" en uno de los restaurantes referentes en arroces en el centro de Valencia, pero no son solo los clientes habituales quienes disfrutan de ellas los amigos del chef también: "Ellos flipan y la verdad es que están buenísimas".

La historia de Moha, como lo llaman sus amigos, es la historia de muchas personas que llegan a España con el sueño de una vida mejor. "He sido buen chaval y he hecho las cosas bien, como la mayoría de mis paisanos; he estudiado cocina, he estado unos cinco años en una cocina y he pasado a ser jefe de cocina", recuerda emocionado el chef.

El consejo que ha dado Mohamed en Mediodía COPE para hacer la paella es que la clave está "en hacer un buen sofrito y trabajar muy bien el arroz". Él reconoce también que el que usa es bomba, ya que "aguanta un poco más y hago muchas paellas al día".

Valencia celebra el día internacional de la paella, abriendo fronteras a este plato y dejando de lado su famoso apellido, valenciana. El abanico de ingredientes se abre y se deja volar la imaginación de los participantes que vienen de diferentes países como Japón, Estados Unidos o Alemania.

El marroquí no consiguió alzarse con el título de mejor paella del mundo, pero sí quedo entre los seis finalistas. Su paella, aun con la libertad de selección de ingredientes, tuvo un tinte muy valenciano. "Ya que no hemos hecho una paella típicamente valenciana, le hemos dado un toque con un plato también muy valenciano, el all i pebre. Si la pruebas quieres otra cuchara".