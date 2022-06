Modest Luís, actor: "Las redes sociales nos permiten mostrar nuestro trabajo y conectar con la industria"

Su juventud y su energía son dos de sus grandes bazas para apostarlo todo a su gran pasión: la interpretación. Modest Luís, actor valenciano de Alzira, ha pasado esta tarde por los micrófonos de Trending Cope para contarnos sus sueños y sus esperanzas puestas en una profesión para la que viene preparándose desde que tiene casi uso de razón.

‘Mis padres me han apoyado desde bien pequeño, incluso sabiendo que había que luchar mucho. Recuerdo que en el colegio yo ya me apuntaba a todos los talleres de teatro y veía las películas y yo ya sabía que quería ser alguno de los personajes. Lo he sabido desde pequeño y me he formado muy en serio para ello’, nos ha contado.

Sobre las dificultades de la profesión, Modest es consciente del reto que tiene enfrente: ‘lo más difícil no es el esfuerzo, yo disfruto del proceso como parte del plan. Lo difícil es ver el trabajo duro y comprobar que a veces el resultado no se corresponde con el esfuerzo que se hizo, porque los proyectos en el cine son complicados de hacer realidad. Es muy importante entender que el fracaso es parte del proceso, como un entrenamiento, y convertirlo en algo positivo’.

Modest Luís ya está participando en proyectos más que interesantes. En ‘Lucas’, nominada a los premios Goya 2022, tuvo un papel secundario y rodó con el equipo la gran parte del tiempo que duró el proyecto. ‘Fue muy bonito. La rodamos hace casi cuatro años y fue una experiencia maravillosa estar después en la gala de los Goya, en reconocimiento a una película en la que trabajas. Una experiencia única’, nos ha contado.

Y en su día a día, las redes sociales tienen un papel fundamental: ‘son muy necesarias a nivel profesional. Si no fuera por ellas, no habría podido conectar por ejemplo con otros actores en Los Ángeles y empezar a hacer algo allí’.

Modest está acostumbrado al trabajo duro desde bien pequeño, porque está muy vinculado con el mundo del tenis, incluso dentro de las competiciones deportivas a nivel nacional: ‘El deporte te aporta muchos valores, no solo a nivel físico sino a nivel psicológico. Te aporta fortaleza suficiente como para afrontar la vida de manera positiva y aguantar muchas horas de entrenamiento. Esto es algo que me sirve ahora en mi día a día como actor’.

Sobre sus expectativas y sueños a medio y largo plazo, Modest lo tiene claro: ‘Me gustaría aplicar al visado de EEUU, para trabajar en proyectos más grandes. Mi idea es estar el próximo verano en Los Ángeles y para ello me preparo. Soy nativo en inglés e incluso entreno los diferentes acentos, para tener todos los recursos disponibles al alcance. Al final, los sueños se cumplen porque los trabajas’.

