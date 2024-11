Mila y su hija de 4 años superaron la DANA subidas a una estantería: "Pensamos que no salíamos de allí"

Mila tiene una nave de textil junto al barranco de Torrente. Y una niña pequeña de tan solo 4 años. La fatídica noche del martes 29 de octubre, cuando comenzó lo que en un principio pensaron que eran unas fuertes lluvias, les pilló en la nave. Decidieron esperar a que pasara la lluvia para poder salir con su hija. Pero fue imposible. "Nos dimos cuenta de que la lluvia iba cada vez a más, que era muy difícil salir", relata Mila en COPE. Hasta que llegó un momento en el que "empezó a entrar el agua en la nave como si fuera un río". "Empezamos a intentar salvar cosas materiales hasta que nos dimos cuenta de que a quien teníamos que salvar era a la niña y a nosotros", recuerda Mila.

Durante la noche estuvieron esquivando las subidas de agua como pudieron: "íbamos subimos al primer piso, luego a otro... hasta que no quedaron más y nos pasamos la noche subidas a una estantería. La niña no paraba de llorar y gritar. Pensábamos que no íbamos a salir de allí".

Relata Mila cómo "Intentamos llamar a emergencias, a bomberos, pero fue imposible. Hemos perdido todo, no sé por dónde empezar, no sé cómo empezar de cero".

Desde entonces, lamenta Mila, "mi niña se despierta por las noches llorando y chillando". "Ha vuelto a nacer"