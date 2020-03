Mercadona ante la situación de emergencia que se encuetra el país va a dar preferencia a quienes más lo necesitan. Las personas que tendrán preferencia para acceder a sus compras en las tiendas serán mayores, personas con discapacidad, con movilidad reducida, embarazadas, y los acompañantes necesarios. Otra medida que se va a incorportar además de las adoptadas desde el pasado 16 de marzo es la instalación en cada supermercado de gel

desinfectante y papel para que los clientes puedan proceder a la limpieza del mango del carro reforzando así su higiene.

Además la empresa valenciana de supermercados recuerda que el resto de medidas excepcionales continúan vigente tales como acudir solamente una persona a realizar la compra (no en familia, o con niños o grupos). No acudir a realizar la compra personas que formen parte de los grupos de riesgo; ancianos, personas con enfermedades crónicas. Espaciar la compra a lo largo del día y no a la hora de apertura del establecimiento. Con ello, hay garantía de poder atender a todos los clientes cada día. Por solidaridad, realizar la compra con agilidad y rapidez. No almacenar innecesariamente productos: el suministro de productos de primera necesidad está más que garantizado. Pagar preferentemente con tarjeta y evitar el uso de dinero en efectivo. La responsabilidad última de cumplir las recomendaciones de distancia, aforo máximo, etc. implantadas recae en las propias personas que deben respetarlas. Así como utilizar guantes para manipular los productos perecederos y que están a su disposición en el centro.

El el horario de apertura será de 09:00 a 19:00 horas. Si bien, y dada la excepcionalidad de la situación, se irá adaptando a las circunstancias cambiantes, modificaciones que, de llevarse a cabo, serán comunicadas en cada momento.