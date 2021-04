Mercadona aumenta un 5,5% las ventas y dispara su beneficio hasta los 727 millones

Mercadonacerró el ejercicio 2020 con una subida de sus ventas brutas del 5,5 %, hasta los 26.932 millones de euros, y su beneficio neto se disparó un 17 %, hasta los 727 millones.

Así lo ha anunciado este martes durante la presentación de los resultados anuales de la compañía su presidente, Juan Roig, quien ha asegurado que está "muy satisfecho" de las cifras obtenidas en un año especialmente complejo debido a la pandemia.

La firma invirtió 1.500 millones de euros (frente a los 2.200 de 2019) y acabó el ejercicio con 1.641 tiendas (20 en Portugal y el resto en España), cinco establecimientos más que el año anterior.

El Presidente de Mercadona, Juan Roig ha destacado que la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo. Así la compañía ha bajado en número de tikets, la gente no iba al supermercado todos los días, pero sin embargo cuando iba, compraba más, como lo cifra que el volumen de la compra ha crecido un 26%.

Al respecto el Presidente de la compañía asegura que pese a la pandemia, ha sido “el mejor año de gestión de Mercadona” como lo confirman los datos.

El Presidente de Mercadona Juan Roig ha asegurado que la venta online ha mejorado y se marca como objetivos seguir mejorando en la calidad en todas sus vertientes, en producto en las tiendas, en productos frescos.

Otro de los objetivos de la compañía es el cuidado del medio ambiente, para ello Roig asegura que seguirá con la campaña de reutilización del plástico, si bien ha defendido que el plástico si lo tratas como residuo es bueno, si lo usas como desperdicio, es cuando daña al medio ambiente.





Otro de los objetivos de la compañía es el cuidado del medio ambiente, para ello Roig asegura que seguirá con la campaña de reutilización del plástico, si bien ha defendido que el plástico si lo tratas como residuo es bueno, si lo usas como desperdicio, es cuando daña al medio ambiente.

Roig ha destacado que este año seguirán con la “gran transformación de Mercadona” con una inversión 1500 millones de euros para seguir con la apertura de tiendas, la digitalización y lograr mejorar la calidad en todos su productos”

Economía y Salud

Para Roig "la salud y la economía son como respirar y comer, la salud es importante pero la economía también", por lo que ante la crisis sanitaria han emprendido más de 100 medidas extra, empezando por la compra de mascarillas para trabajadores, mamparas, gel, señalización, aparca carros, seguridad, control de aforo, un Call Center con 60 médicos para los trabajadores y una prima a los empleados por su "compromiso" con la cadena.

La pandemia, le ha salido "cara" a la cadena, que ha perdido 0,5 puntos de cuota de mercado, tanto por la pérdida de turistas como porque "algunos competidores lo han hecho mejor", ha admitido Roig. Aún así, Mercadona seguirá adelante con sus propios medios y "sin pedir ayudas" a las administraciones "porque si no, pierdes agilidad", ha apuntado.

De hecho, su intención es continuar con la "brutal transformación" que ya emprendió hace unos años e invertir en ella un total de 1.500 millones de euros en este 2021: 1.130 millones en nuevas aperturas, reformas, Frescos Global y Listos para Comer; 225 en bloques logísticos y 145 en la transformación digital.









De hecho, su intención es continuar con la "brutal transformación" que ya emprendió hace unos años e invertir en ella un total de 1.500 millones de euros en este 2021: 1.130 millones en nuevas aperturas, reformas, Frescos Global y Listos para Comer; 225 en bloques logísticos y 145 en la transformación digital.

En este último apartado tecnológico, Roig ha destacado que ahora cuentan "una de las mejores páginas web" en grandes ciudades como Valencia, Barcelona o Madrid, donde tiene bloque logístico y el resto irá cambiando. Con ello, y también impulsada por la pandemia, las ventas online se han duplicado a lo largo de este ejercicio, aunque suponen el 1% de sus ventas totales, el 4% en las ciudades con las 'colmenas'.

De ahora en adelante, lo que tiene claro el presidente de Mercadona es que quiere centrarse en "mejorar la calidad" de los productos que ofrece. "No vamos a entrar en una guerra de precios, nuestra guerra es la calidad", ha remarcado. De hecho, ha admitido que a algunos productos Hacendado les "falta calidad", por lo que van a incidir en este ámbito.

Toda #Mercadona2020 estamos muy centrados en garantizar Calidad Contundente?? a Precios Imbatibles? pic.twitter.com/0VoI9uSJW9 — Mercadona (@Mercadona) April 20, 2021





Roig ha vuelto a insistir en el orgullo de ser empresario. Ha destacado que Mercadona representa el 2,22% del PIB, el 3,9% del empleo en España y el 2,2% de la recaudación fiscal de las Administraciones Públicas. Al respecto, el empresario valenciano también ha instado a las instituciones publicas a eliminar trabajas y favorecer la agilización de los trámites”

El Presidente de Mercadona ha asegurado que si algo hizo bien el Gobienro fue declarar al sector agroalimentario como bien esencial, pero ha lamentado que pese a ser esenciales no les han tenido en cuenta a la hora de ser vacunados. Al respecto no ha querido polemizar, y ha asegurado que “ahora, ya no vale la pena entrar en esta guerra porque estaremos todos vacunados”

Pregutnado sobre el futuro de la compañía y sus sucesión, Roig ha asegurado que se encuentra bien física y mentalmente y mientras esté en condiciones seguirá dirigiendo la empresa y no ha querido desvelar nada al respecto de sus sucesión al frente de Mercadona.









Pregutnado sobre el futuro de la compañía y sus sucesión, Roig ha asegurado que se encuentra bien física y mentalmente y mientras esté en condiciones seguirá dirigiendo la empresa y no ha querido desvelar nada al respecto de sus sucesión al frente de Mercadona.