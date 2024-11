Mazón inicia su comparecencia con un recuerdo a las víctimas de la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha iniciado este viernes a las 11:30 horas su comparecencia ante el pleno de Les Corts Valencianes en la que se encuentra explicando su gestión de la DANA del pasado 29 de octubre con un recuerdo a las víctimas mortales de esta catástrofe.

"Mis primeras palabras van a ser de pésame y recuerdo para los familiares de las víctimas mortales y de las personas desaparecidas a causa de la peor riada que se ha padecido en España desde 1962 y una de las peores catástrofes naturales de Europa", ha afirmado el president.

Mazón ha iniciado así una comparecencia que se produce tanto a petición propia como de los otros tres grupos parlamentarios de la Cámara (PSPV, Compromís y Vox) y en la que no tiene límite de tiempo.

El president, que en los últimos días ha remitido a esta comparecencia cuando se la han pedido explicaciones políticas, ha aludido también el inicio de su discurso al dolor y la comprensión que extiende a los miles de damnificados "por la furia de la riada".

Previamente, el hemiciclo valenciano ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de esta tragedia. Al inicio de la comparecencia se encontraban un centenar de personas pidiendo su dimisión.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha pedido disculpas a quienes "sintieron" que "la ayuda no llegaba o era insuficiente" tras el paso de la dana que asoló buena parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

"Que nadie tenga la tentación de comparar el impacto devastador de esta riada con cualquier otra catástrofe natural de la historia reciente de España. Por este motivo, el escenario del día después, por muchas evocaciones dolorosas que trajera a nuestra memoria, era tan aterrador como inédito", ha señalado ante el pleno.

"No hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable. Todo ello explica ahora porque se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba, o no era bastante, y por esa razón, como president de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron. Porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados, su capacidad de respuesta no fue suficiente", ha agregado