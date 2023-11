Mazón acusa al gobierno del Botànic de adjudicar "a dedo" 800 millones de euros

El President de la Generalitat, Carlos Mazón ha denunciado hoy que el Consell del Botànic utilizó durante la ultima legislatura a las empresas valencianas para anunciar inversiones ficticias. Así, ha asegurado que en la última legislatura el gobierno de Ximo Puig adjudicó contratos "a dedo con irregularidades aproximadamente 450.000 euros al día durante la última legislatura". Esta es la herencia recibido, ha añadido, para explicar que estudiaran si esos contratos incurren en la ilegalidad"

"No es la resaca del Botanic, es la mentira del Botànic", ha indicado, y ha criticado los 1.360 millones de euros "ficticios" que se incluían en los Presupuestos, "de una partida que no existe y que te inventas y que permite incrementar el gasto". Aunque ha admitido que "la infrafinanciación condiciona nuestras posibilidades", ha acusado al Botànic de "aprovechar ese argmento para gastar".

"La infrafinanciación se confundió con una chequera". Por eso, ha dicho, el "gobierno del cambio" va a trabajar en recuperar la credibilidad", y el primer paso, dice, son unos presupuestos rigurosos en los que se ha incluido lo que va a ejecutar.

Mazón también se ha pronunciado sobre la amnistía y ha insistido en que el Gobierno valenciano hará "lo que haga falta" en contra de la ley de amnistía, aunque sin precisar si recurrirá al Tribunal Constitucional, porque supone quebrar el estado de derecho en relación a "unos señores que están diciendo que van a volver a hacer" un referéndum sobre la independencia de Cataluña".

Durante su intervención en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea celebrado este jueves en València, ha señalado que no estamos hablando "de un sueño de emancipación" con "unos delitos románticos de levantar en una plaza de Cataluña una bandera al aire y decir que quieren ser independientes, vamos todos juntos hacia la independencia en los mundos de Yupi".



Se trata, ha manifestado ante un auditorio de representantes políticos, empresariales y sindicales, de que se ha condenado a personas por "malversación, corrupción" para imprimir "papeletas falsas para un referéndum falso".



Según sus palabras, "se está amnistiando eso también" y se va a perdonar y pedir perdón a "unos señores" mientras están diciendo "que lo van a volver a hacer", en referencia al referéndum sobre la independencia.



Ha comparado esta situación con la de unos gamberros que rompen cristales, el arreglo lo paga el Estado y perdona a los autores, y aún les dice que pueden volver a romper cristales porque ya no existe ese delito.



En la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Pedro Sánchez se va a encontrar a "cinco millones de españoles" que se niegan a que haya una España "de 2, 3 y 4 velocidades" porque es "una tierra de primera" que no va a dejar pasar la igualdad de oportunidades, según Mazón, que ha instado a llevar a cabo "una lucha con rigor, no contra nadie" de los valores con que se puso en marcha la Constitución y el Estatuto de Autonomía valenciano, y ha lamentado que el ex president del Consell, Ximo Puig sea el principal defensor de la amnistía y de Pedro Sánchez"



Ha recordado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará este domingo en la ciudad de València un acto contra la amnistía del "procés" y contra un referéndum de autodeterminación en Cataluña, a las 12 horas en las Torres de Serranos.