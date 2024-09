María José Catala rabia al ver la Copa América en Barcelona "porque era de Valencia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha visitado los estudios de COPE Valencia para hablar sobre los temas que más interesan a los valencianos. La movilidad, el problema de acceso a la vivienda o los conflictos con el turismo masivo son algunos de los temas que se han abordado en Mediodía COPE en Valencia.

La edil es consciente de que "quedan por hacer, por mejorar, pero que solo llevamos doce meses y revertir una tendencia a la decadencia en la que nos había asumido el anterior equipo de gobierno y volver a recuperar la autoestima y el liderazgo de una ciudad que se sabe tercera capital de España, con una ambición positiva y sana va a costar".

Fomento de la natalidad

La alcaldesa, asegura en el micrófono azul que el cheque de 300 euros a cada niño que nazca en la ciudad de Valencia a partir del 1 de enero del año 2025 se dará porque hay que fomentar la natalidad, "creo de verdad que la ciudad tiene que fomentar la natalidad, tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar a las familias, tiene que cuidar a las madres, a los padres en general a todo el mundo y creo que es un gesto que el Ayuntamiento tenía que tener con su ciudadanía".

Ser madre le ha hecho darse cuenta a la alcaldesa que hay determinadas cuestiones que "son muy costosas y lo recuerdo perfectamente". Asegura que la Generalitat ya ha dado un paso muy importante ampliando la vacunación infantil en la Comunidad Valenciana, pero que "hay unas vacunas que las tienes que comprar tú, las dosis son carísimas, a veces de 100 euros cada dosis, pero todavía quedan vacunas o cuestiones que no pueden depender de la situación económica de la mujer o de la familia y tenemos que intentar ayudarles por eso he creído que era el momento de dar ese cheque y esa ayuda".

EL MERCADO DE LA VIVIENDA EN VALENCIA

Otro de los temas que más preocupa a los ciudadanos es, sin duda, el problema de acceso a la vivienda. En este sentido Catalá reconoce que "tenemos una crisis social brutal" en este sentido y "el anterior gobierno no hizo absolutamente nada para controlar los apartamentos turísticos ilegales, ni inspección de la actividad irregular, ni una ordenanza reguladora, ni una moratoria de licencias, hizo una cosa, por cierto y muy mal hecha, autorizar en el año 2018 que se pudieran poner apartamentos turísticos en los bajos comerciales y así nos ha ido de mal".

Además, asegura que ahora, ese mismo gobierno, desde la oposición, le echa la culpa de la situación. "Hay que tener cara, para salir ayer y decir, la ciudad no está en venta, pero vamos a ver, si yo estoy intentando arreglar el desaguisado que ustedes en ocho años montaron".

En este sentido la Alcaldesa asevera que "Valencia no se va a declarar zona tensionada" porque Barcelona tiene un problema, esto "no está generando mejora en el precio del alquiler ni mucho menos, está generando el efecto contrario, los propietarios se retraen y no sacan su vivienda en alquiler, no se genera la seguridad jurídica oportuna, hay viviendas vacías, yo evidentemente esto, Barcelona es un ejemplo de que no está funcionando".

Primera entrevista de María José Catalá en el nuevo curso político

Para contrarrestar el problema, el consistorio valenciano apuesta por el fomento de la vivienda protegida, aumentando el parque público de viviendas de alquiler y compra.

¿Peligro de turismofobia en valencia?

A la preguntada de si Valencia puede llegar a tener problemas de convivencia, como, por ejemplo, estamos viendo ya en Barcelona, por la afluencia de turistas, Catalá responde que "de momento no estamos teniendo problemas ni mucho menos".

Pero, para paliar que un futuro puedan ocurrir la popular asegura que "hay que ordenar el turismo, es decir, lo que hay que hacer es ser selectivo con el turismo, queremos también controlar en la ciudad el número de personas que fluyen diariamente, que visitan nuestros monumentos, nuestras instituciones; estoy intentando ordenar y sobre todo mandar un mensaje y es que Valencia va a apostar por un turismo de calidad

Además, Catalá asegura que "tenemos contenedores culturales brutales, tenemos la segunda pinacoteca de España, tenemos un centro operístico de los más importantes de España, tenemos el primer instituto que hubo de arte contemporáneo en toda España que es el IVAM, tenemos el Centro Hortensia Herrero de iniciativa privada, pero hay que generar esa expectativa de ciudad de turismo cultural".

"Somos el conservatorio de Europa", es otro de los referentes que el consistorio valenciano quiere potencia porque "nunca hemos hecho gala de ello, pero que es nuestra especialidad y es que somos la ciudad de la música vamos a presentar una estrategia de Valencia Music City que nos va a posicionar como la ciudad de la música a nivel europeo porque lo somos en realidad".

La copa amériCa en barcelona

Sobre las cifras que se están arrojando del impacto de la Copa América en Barcerlona, Catalá afirma tajante: "Rabio, cuando leo eso, rabio porque la Copa América era de Valencia, y se querían quedar en Valencia y efectivamente ahora Barcelona ha hecho una infraestructura y un posicionamiento y tenemos un competidor que no teníamos, y eso ha sido culpa única y exclusivamente del Partido Socialista y de Compromís, de los anteriores gestores de la Generalitat y del Ayuntamiento que bajaron los brazos".

"A mí eso me duele en el alma porque mi ciudad ha perdido una batalla que tenía ganada, íbamos ganando, ampliaron el plazo de presentación de candidaturas para que presentara Valencia".