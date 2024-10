María José Catalá: "Estamos estudiando posicionarnos para volver a acoger la próxima edición de la America´s Cup"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha admitido que estudian posicionarse para volver a acoger la próxima edición de la Copa del América como hizo en 2007 y 2010 y asegura que es coherente con la voluntad de restringir los apartamentos turísticos porque su impacto no es puntual sino permanente.

Catalá asegura que está encima de la mesa la posibilidad, pero también señaló que Barcelona, que acaba de acoger la última, podría repetir. "La verdad es que no es una cuestión que descartamos. Es un tema en el que trabajamos tranquila y prudentemente y hay que verlo. Pensamos que es un acontecimiento que en su día a la ciudad le reportó ventajas. Vamos a trabajar para recuperar", ha explicado Catalá.

"Lo dije en campaña electoral, no estoy diciendo nada que no dijera en su día, pero es cierto que el anterior gobierno, tanto autonómico como local, bajaron los brazos y perdieron la oportunidad en beneficio de Barcelona, ha generado un serio competidor, que es Barcelona, que ha hecho unas instalaciones y que evidentemente es un competidor que no existíamos y ahora tenemos", añadió.

Con respecto al turismo que atrae este tipo de eventos, y en un momento en que este sector está bajo la lupa, Catalá ha explicado que "La Copa América, tal y como lo estamos estudiando, comportó que muchas personas integrantes de los equipos se vinieron a vivir a Valencia y mucha gente se ha quedado. No es un turismo puntual, sino un impacto económico permanente en el tiempo y en ese sentido, cuando hay un impacto que permanece y es positivo, lo tenemos que valorar de otra manera", explica la alcaldesa.

"En Valencia, en lugar de apostar por un turismo low cost', por un turismo de horas, que no genera impacto, hay que apostar por un turismo especializado, de calidad, que genere impacto y dentro de esa estratega veo absolutamente coherente nuestra estrategia por Copa América", añade.

Preguntada por la deuda que dejó el evento en las arcas municipales, señaló que si se vuelve a optar a acoger el evento, las administraciones deberían impulsar pero el sector privado tendría que colaborar.

"Las cosas cambian y siempre trabajamos en estos acontecimientos con la presencia si puede ser de patrocinadores privados que contribuyan a estas cuestiones. Pensamos que la administración puede impulsar, pero que si hay un rédito, el sector privado también tiene que ayudar", ha señalado.