María José Catalá: "Desde hace unos meses tenemos por València un pirómano suelto"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha sostenido este lunes que "todo pinta" a que los incendios declarados este fin de semana en El Saler son "intencionados" y ha pedido a la Administración de Justicia "contundencia, precaución y diligencia" con los pirómanos.



Ha añadido que durante el fin de semana han destinado "entre 30 y 40 bomberos, que han trabajado por turnos" para sofocar el incendio de El Saler y ha indicado que "ayer por la noche se daba por controlado y han estado toda la noche trabajando para darlo definitivamente por extinguido".



"En las próximas horas se va a dar por extinguido, pero tengo que manifestar mi preocupación, porque me trasladan que es muy probable que sea intencionado", ha añadido.



Catalá ha insistido en que no pueden "decir claramente que ha sido fortuito o intencionado" pero a ella le trasladan que "todo parece indicar que es intencionado".



"Quiere decir que desde hace unos meses tenemos por València un pirómano suelto, que está haciendo mucho daño y tiene que estar controlado. Por eso le pido a la Administración de Justicia la máxima contundencia con los pirómanos, precaución y diligencia", ha afirmado.



Ha agregado que como alcaldesa ha hecho "su trabajo": instalar cañones de agua en la Devesa y un sistema de prevención de incendios, además de reforzar la plantilla de bomberos, reformar y mejorar los parques de bomberos y dotarlos de todo el material posible.



"Estoy haciendo todo lo posible para que en la Devesa no pase nada, pero sola no puedo, necesito que la Administración de Justicia sea contundente y tenga toda la precaución del mundo", ha manifestado.