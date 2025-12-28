El Maratón Valencia 2026 activa la cuenta atrás: sorteo, sistema para conocer los dorsales y plazos

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich ha cerrado el periodo de registro para el sorteo de dorsales de su edición de 2026. Un total de 57.572 personas se han inscrito con la esperanza de conseguir una de las 20.755 plazas disponibles para la carrera, que se celebrará el 6 de diciembre de 2026. Este sistema de adjudicación, conocido como 'ballot', se implementa por primera vez en la historia de la prueba tras un periodo de registro de diez días.

Plazos clave del sorteo

El sorteo se celebrará ante notario el próximo 12 de enero. Los corredores inscritos recibirán la notificación con el resultado a partir del 13 de enero en la misma dirección de correo electrónico que usaron para el registro. Aquellos que resulten agraciados dispondrán de un plazo para formalizar su inscripción que finalizará el 26 de enero a las 10:59 am.

42KVLC

En caso de no obtener un dorsal en el sorteo, los participantes pasarán a formar parte de una lista de espera. Esta lista se utilizará para cubrir las vacantes de los corredores agraciados que no completen su inscripción en el plazo establecido, siguiendo el mismo orden determinado por el sorteo.

Un récord de participación

La cifra de más de 57.500 aspirantes competirá por los dorsales que quedan tras completarse el periodo de fidelidad, en el que se inscribieron 15.245 personas que ya participaron en la edición de 2025. En total, el maratón ha puesto a disposición 36.000 dorsales para 2026, consolidando su poder de convocatoria.

Registros en grupo

El sistema también ha permitido el registro en grupos de dos o tres personas, sumando un total de 6.010 solicitudes bajo esta modalidad. Sin embargo, la organización ha aclarado que esta opción no ofrece ninguna ventaja en el sorteo, ya que cada corredor cuenta con una única participación, garantizando la igualdad de oportunidades para todos los inscritos.