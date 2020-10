Maje, la viuda de Patraix: "¡No preparé con Salva ningún crimen. Nunca!"

En su turno de declaración, mucho más tranquila que Salva, el otro acusado de matar a Antonio, marido de Mª José, Maje, ha negado hasta en cinco ocasiones que planificara y acordará con Salva matar a su marido Antonio, cuando ha declarado después de Salva quien la ha acusado de proponer y planear el crimen.

Ha recordado que conoció a Salva en su trabajo y que entre ellos se estableció una relación de buen rollo que acabó en "amistad muy estrecha, sentimental, en ocasiones muy puntuales puesto que mi relación tenía altibajos con Antonio".

Maje también ha reconocido que antes de casarse mantuvo dos relaciones con Tomás y Manu, y que fueron el detonante para que dudara antes de casarse con Antonio.

Maje reconoce que Salva sabía "todo de mi vida, de Antonio, a Salva le contaba mis problemas en el matrimonio, mis discusiones, mi dia a dia, y el ami tambien me contaba el suyo. Pero no le dije que estaba en peligro, sí que psicológicamente me encontraba afectada"

No estaba enamorada de Salvador

Maje ha negado que estuviera enamorada de Salva, aunque si lo quería. Ha reconocido que era una chica inestable sentimentalmente, pero "nunca he deseado la muerte de Antonio. Jamás dije eso, nunca le pedí a Salva que matara a Antonio. Nunca he pedido que haga eso, nunca, imposible".

Maje ha justificado que Salva tenía las llaves de su casa, del coche y del garaje porque "sabía los horarios, porque venía a casa a comer, aunque ha asegurado no recordar la fecha. "Le di las llaves porque era mi compañero, tenía una amistad muy intensa y venía a mi casa sabiendo que Antonino no estaba. Sabía media vida mía y yo la de él".

Maje ha vuelto a repetir que "no prepararó con Salva ningún crimen. ¡Nunca! Y le resta importancia al encuentro que mantuvieron ambos después del crimen en casa de su hermana. Salva "me dijo que tenía algo que contarme, pero no le dí mayor importancia". Y recuerda que le sorprendió que Salva llegó a ese encuentro con ropa muy nueva y depilado.

"Maje, he estado en el garaje con Antonio, hemos hablado, nos hemos peleado, y él ha empezado hablar mal de ti, y he cogido y le he dado un mal golpe. Antonio está muerto, le he dado un golpe y he acabado con su vida", así es como Maje detalla que Salva le contó lo que había hecho.

Asegura que se puso a llorar y entró en shock. Asegura que no contó lo sucedido a la policía porque "me acobardé, cuando me lo contó, tenía miedo, no veía capaz que Antonio hubiese hecho algo así. Me acobarde". "Todavía hoy me pregunto porque vino a contármelo", ha afirmado ante el jurado.

Nunca volvimos hablar de ese tema, ha reconocido, aunque sí siguieron viéndose en el trabajo y "alguna vez en casa". Y reconoce que sintió miedo"al tomar conciencia que Salva la había implicado al confesarle lo que había hecho".

Maje ha reconocido que encubrió a Salva, pero que nunca planificó nada con él. Reconoce que mantiene el contacto con él, una vez detenidos y en la cárcel, porque "le tenía aprecio, pese a lo que había hecho". Reconoce que era su apoyo en la cárcel, se sentía "sola en prisión".

Durante el interrogatorio, Maje reconoce que es ella la que pone fin a la relación porque se vio en la cárcel, se había ido de las manos, yo no podía seguir, me centre, con independencia del aprecio que le tenia, no podia seguir con u¡la persona que había matado a mi marido y dejé de responder a sus cartas.

Maje, también ha rechazado las declaraciones que hizo ante la policía en la que confesaba que planeó con Salva la muerte de su marido y ha asegurado que no recordaba haber realizado esas afirmaciones"