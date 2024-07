Los vecinos de Ciutat Vella consideran insuficientes las medidas contra los apartamentos turísticos

La cantidad de apartamentos turísticos activos en València ha crecido de forma exponencial en los últimos meses. Mientras que en el registro oficial ha subido un 2,4% los inscritos, al portal de Visit València la cifra ha aumentado un 40% desde enero de 2023.

El Ayuntamiento de Valencia impone multas coercitivas de 300 euros cada 6 meses, lo que tildan los vecinos de “tomadura de pelo”. Afirman que “no tiene ningún sentido que se destinen 9 millones de euros al año del presupuesto municipal a promocionar el turismo, cuando lo que tenemos es un problema de gestión del flujo existente”.

“Ya hace un año que María José Català prometió solucionar el problema de la ilegalidad en la industria turística en cuanto a los apartamentos turísticos, pero no tenemos garantía que sean efectivas las medidas de planeamiento propuestas”, añaden los vecinos de Ciutat Vella.

El plan de inspección de Català, para los vecinos afectados, no ha tenido un efecto perceptible. A pesar de “las 301 actas sancionadoras que la Policía Local dice que ha interpuesto en los últimos 6 meses, que tendrán su recorrido, no solucionarán el problema si no van acompañadas de medidas urbanísticas definitivas”. Para ello, la solución pasa por “la petición del certificado de compatibilidad urbanística a todos los apartamentos turísticos en activo y la adopción de multas coercitivas”.

Pero, ¿qué reclaman los vecinos?

La propuesta vecinal contempla:

declarar la incompatibilidad de uso hotelero de una vivienda en una finca residencial para toda Valencia, sin distinción de barrios.

de una vivienda en una finca residencial para toda Valencia, sin distinción de barrios. obtención del certificado de compatibilidad urbanística para todos los apartamentos turístico que quieran operar, tal y como prevé la Ley de Turismo.

que quieran operar, tal y como prevé la Ley de Turismo. multas coercitivas máximas desde la primera inspección.

desde la primera inspección. precintado de aquellos apartamentos turísticos ilegales que continúan en activo a pesar de tener una resolución de cese de actividad.

Además, los vecinos denuncian que “donde estaba prevista la construcción de viviendas residenciales, ahora haya hoteles y apartamentos turísticos; vemos que se está cambiando el modelo económico de negocio en las calles del centro y proliferan tiendas de alquiler de bicicletas, consignas de maletas, comidas para llevar, cadenas de restaurantes y mini-supermercados”. En conclusión, “desaparecen las tiendas de proximidad y el comercio tradicional”.