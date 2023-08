Los profesores valencianos ya tienen destino: "Hoy voy a poder dormir tranquilo"

Tras diez días de angustia, el cuerpo de profesores de educación secundaria y formación profesional, ha conocido los listados definitivos de cuáles serán los destinos de cara a este próximo curso. A escasos días del comienzo de curso, los docentes pueden dormir tranquilos, puesto que ya conocen, por fin, su plaza. Con la duda de si tendrían piso, de si podrían comenzar a tiempo el curso, de si perderían el dinero aportado, en algunos casos, para fianza. "Si esto ocurriera, tendríamos que ver cuántos son y si el destino ha cambiado", tranquilizaba Lauren Bárcena, Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE).

Tras varios días movilizados a las puertas de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, los profesores y maestros, respaldados por los sindicatos, hacían fuerza para obtener respuestas ante la situación que se ha vivido. Y hoy han podido despertarse con la resolución definitiva sobre las adjudicaciones del curso 2023/2024. Algunos profesores se mostraban muy preocupados por la falta de información y por la necesidad de tener que preparar su vida para un comienzo, en algunos casos, lejos de sus casas.

Tras detectar errores en los listados publicados en las últimas horas y a pocos días del inicio del curso, el sindicato reclama una solución definitiva e inmediata

Desde el CSIF advierten de los nuevos errores en los listados que se publicaron anoche sobre las 01:30 de la madrugada. Y aunque aseguran que los errores son en menor medida que las primeras veces que se emitía este listado, siguen habiendo y están recopilando toda la información necesaria para acudir a Consellería y presentarla ante el órgano competente.

"Yo había pagado la fianza de un piso en Morella cuando salió mi plaza, el 10 de agosto", cuenta José carlos, profesor de eduación física que ha obtenido plaza vacante este año por primera vez. Unas semanas de agobio desde que se enteró que esa podría no ser su plaza, con lo que supondría perder el dinero que ya había aportado. "Al ser un pueblo pequeño, quise darme prisa en conseguir un piso y comenzar tranquilo el curso", añade. "Hoy ya voy a poder dormir tranquilo, porque la verdad que las últimas horas han sido bastante caóticas".

Una situación que casi todos los años se repite, pero en menor medida. Cada año se producen fallos en el sistema y algunas personas no aparecen en el listado o por un error a la hora de realizar la inscripción, se ven afectados. Pero este año el problema ha ido más allá, y tras una sucesión de catastróficas desdichas, los profesores han visto como su destino no era asignado a falta de una semana para el inicio del curso escolar. Pero, ¿cuáles han sido las causas de esta situación tan esperpéntica? Te lo contamos.

Un programa informático del siglo pasado

Desde la Consellería, han querido dejar claro, en primer lugar, que los errores informáticos se deben a que el programa no estaba preparado para mezclar al profesorado de Formación Profesional con el resto de Profesores de Secundaria. Este hecho ha supuesto que el algoritmo haya fallado y se haya visto superado. Un programa que lleva funcionando desde el año 1999 y que se ha quedado claramente anticuado, más aún, teniendo en cuenta que cada año hay profesores y maestros que pasan del régimen de interinos a funcionarios de carrera y el sistema debe recalcular muchos puestos.

Esto también ocurre con una gran cantidad de docentes pertenecientes a ciclos formativos han pasado de técnicos a profesores de educación secundaria, una tarea para la que este sistema no estaba preparado. De hecho, en el año 2020, un grupo de técnicos detectó estos fallos y propusieron mejorar el sistema y adecuarlo a estos tiempos, pero el anterior Consell desestimó la propuesta ya que se trataba de "una cuestión poco prioritaria", y tres años después se ha visto como la redefinición de este programa informático es más que necesaria.

Un programa que puede funcionar, pero no de manera óptima. Y hasta que no comenzaron a aparecer los primeros problemas, que no se habían visto hasta el momento, los técnicos no aconsejaron esta reprogramación para mejorar el servicio que se presta de la Consellería de Educación. Y desde los sindicatos piden que, además de subsanar estos errores, los docentes tienen el derecho de conocer su destino antes del periodo vacacional. Es decir, piden que durante el mes de julio, en el que los profesores y maestros siguen trabajando, deberían conocer esta información para el mes vacacional poder ennfocarlo en el inicio del siguiente curso. En definitiva, adelantar los plazos.