Los presupuestos de la Generalitat para 2024 ascienden a 29.732 millones de euros

El anteproyecto de presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024 asciende a 29.732 millones de euros, 1.294 millones más que en 2023 (un 4,55% más). El presupuesto no financiero, conocido como el "gasto real" pasa de los 22.164 millones de 2023 a los 22.670 millones de 2024.

Así lo ha avanzado la consellera de Hacienda, Economía y Administraciones Públicas, Ruth Merino, que ha presentado sus primeras cuentas y también las primeras del Consell que comparten PPCV y Vox: "Hemos conseguido hacer más con menos".

En el anteproyecto de 2024, por consellerias, la que tiene un mayor presupuesto es Sanidad, con 8.504,2 millones, seguida de Educación, Universidades y Empleo con 6.871,3 e Igualdad y Servicios Sociales con 2.811,4. El servicio de la deuda asciende a 7.948,3 millones.

El resto de departamentos están todos por debajo de los mil millones de euros: Justicia e Interior tiene 760,8 millones; Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras, 633,6; Innovación, Industria, Comercio y Turismo, 530,2; Hacienda, Economía y Administración Pública, 469,8; Agricultura, Ganadería y Pesca, 344,5; Cultura y Deporte, 220,8 y Presidencia, casi 184 millones.

Además, Les Corts reciben 39,25 millones; la Sindicatura de Comptes, 10,32; la de Greuges, 4,24; la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 3,9 millones; el Consell Jurídic Consultiu, 3,38 y el Consell Valencià de Cultura, 1,62.

"NO NOS VAMOS A INVENTAR NADA"

En general, la consellera de Hacienda ha presentado "unos presupuestos realistas, que no están adulterados con partidas ficticias y están basados en informes rigurosos y datos ciertos", por lo que ha garantizado que se ejecutarán a lo largo de 2024. "No nos vamos a inventar nada", ha recalcado, y ha explicado que avanzaron unos presupuestos "duros en su elaboración" y no en el resultado.

Merino ha destacado que no hay recortes en los servicios fundamentales, aunque solo ha desgranado las cuentas de Sanidad, Educación y Servicios Sociales y ha emplazado a esperar a la presentación de los números de cada conselleria.

"Estamos cansados pero muy satisfechos: hemos conseguido hacer más con menos", ha manifestado, para dejar claro que "lo importante es lo que viene a partir del 1 de enero" en la ejecución. Además, ha resaltado que se hayan presentado un día antes de que venza el plazo y ha negado que haya habido "conflictos internos" o "sobresaltos" en la elaboración, por lo que ha agradecido la colaboración de los consellers y sus equipos en este "único gobierno que trabaja unido".

Eso sí, ha explicado que han tenido que elaborar los presupuestos con dos condicionantes: la cifra "sangrante" de deuda por encima de 57.000 millones de euros, que crece un 20% en un año y se suma a los intereses de esta deuda que aumentan un 112% en 2024 hasta 870 millones, y la "falta de respuesta" por parte del Gobierno a la hora de aportar información sobre las entrega de cuenta o la liquidación del sistema de financiación autonómico. "Hemos elaborado los presupuestos a tientas", ha ilustrado.

"Es un gobierno en funciones que no funciona cuando no le interesa (...) Parece que está más ocupado en otro tipo de negociaciones", ha denunciado, recordando que en 2019 sí proporcionó estos datos y que la AIReF le ha "afeado" que no lo haga y le ha instado a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Es algo que ha asegurado que pidió a principios de septiembre a la ministra Mª Jesús Montero, en una carta en la que también mostró su preocupación por "un sistema de financiación que nos penaliza año tras año".

LAS CONSELLERIAS DISPONDRÁN DE REMANENTES DE FONDOS EUROPEOS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Respecto a los gastos, Merino ha explicado que los remanentes de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) pendientes de ejecutar a fin de año --el pasado 30 de septiembre ascendían a 1.176 millones de euros-- se incorporarán al presupuesto, con lo que las consellerias dispondrán de más dinero para gastar a lo largo de 2024.

Por consellerias, en Sanidad, la portavoz ha destacado que presenta el mayor presupuesto de su historia y refuerza partidas como Atención Primaria, con una dirección específica y un tercio del total de este departamento. Además, las políticas de salud mental crecen en 20 millones hasta un total de 142 y se crean nuevas ayudas a empresas del Tercer Sector por 1,5 millones

En Educación ha resaltado que el dinero destinado a conciertos sube un 4,9% hasta 715 millones, que los recursos para formación del profesorado se incrementan un 11% o que los fondos para inclusión educativa aumentan un 10%. Dicho esto, ha remarcado que se mantiene "la apuesta por el plurilingüismo en las aulas" sin "ningún retroceso en la promoción del valenciano".

Y en Servicios Sociales ha puesto en valor el aumento del 13,6% de la partida para atención primaria y dependencia, la creación de 1.200 plazas para mayores en centros sociosanitarios, el incremento del 0,6% en la renta valenciana de inclusión hasta 288 millones. También ha destacado que los fondos para políticas de igualdad y apoyo a víctimas de violencia machista suben de 26 a 36 millones, un 38% más.

BAJA EL PRESUPUESTO DE OTRAS CONSELLERIAS

En cuanto al resto de consellerias, Merino ha insistido en que cada conseller presentará "en breve" sus cuentas al detalle y ha confirmado que la que dirige, Hacienda, sí ha bajado su presupuesto respecto al de 2023 sin "recortes en el capítulo I" de personal.

"El presupuesto de algunas (consellerias) baja en cifras absolutas y en porcentaje (...) Nos hemos ajustado a la realidad porque no vamos a prometer cosas que no vamos a cumplir", ha expuesto, aunque ha querido dejar claro que "cada conseller tiene claro" por qué se han reducido algunas partidas "en función de ser rigurosos y de no mentir".

Por otro lado, la portavoz ha indicado que todavía no tienen disponibles los números territorializados por provincias y que están "en ello", tampoco ha concretado las cifras de inversiones y ha garantizado que no se ha "eliminado ningún ente" del sector público instrumental sino que se ha reducido el gasto un 7,7% para 2024 y se analizará qué "sobra" con más profundidad. También ha destacado que el nuevo sistema Nefis de elaboración de las cuentas agilizará la gestión del presupuesto.

Preguntada por la inclusión del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) en el presupuesto, después de que el pleno del Consell de este lunes haya acordado reclamar al Gobierno 926 millones para compensar el gasto derivado de la atención sanitaria a pacientes desplazados de otras comunidades y extranjeros, ha defendido que tienen "derecho" a pedirlo y que se incluye como ingreso porque es una cantidad "cuantificada". "No es simplemente pintar una cifra sin más", ha aclarado.

Previo a la comparecencia, Merino ha pasado por Les Corts, donde ha presentado las cuentas a los grupos parlamentarios y a la presidenta, Llanos Massó. La consellera ha agradecido al personal de la Conselleria el "trabajo que ha sido duro" y ha destacado que "el trabajo ha sido muy bueno".