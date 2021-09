Los moros y cristianos de Valencia suspenden la fiesta del 9 de octubre

Las 28 asociaciones pertenecientes a la federacion de Moros y cristianos de la ciudad de Valencia han decidido suspender su fiesta del próximo 9 de octubre debido a las restricciones sanitarias.Tras la asamblea realizada y debido a las restricciones actuales por la conselleria de sanidad y que fueron s petición FEMAVIC.

La mayoría de asociaciones han decidido no llevar a cabo esta fiesta si sanidad no rectifica en las próximas 48 horas, donde solicitan una reunión para explicar la realidad de la actualidad con la bajada de los contagios y poder explicar la idiosincracia de su fiesta.

Hay que recordar que este colectivo recibió el pasado mes de

Junio a través de un

convenio nominativo por parte del ayuntamiento Valencia más de 20.000 € para la realización de la fiesta del 9 de octubre.

Si finalmente se llevar a cabo esta decisión por parte de los festeros, por segundo año consecutivo no se llevaría acabo esta gran fiesta de la ciudad, que en los últimos años ha sido la tercera fiesta más importante por el número participantes en la misma, además llevaría a modificar los cargos de la fiesta cara al 2022, por lo que por primera vez en la historia desfilarían dos Falleras Mayores de Valencia.

Por otro lado cabe destacar que la agrupación de Moros y cristianos del marítimo tiene previsto realizar el próximo 18 de septiembre su presentación de las fiestas 2021.