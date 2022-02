Los mejores planes para este fin de semana en Valencia

Esta semana, la séptima del año 2022, en la que San Valentín nos daba la bienvenida, se estrenan varias obras de teatro en las que el amor es el protagonista.

Empezamos hablando de una de ellas, la que se ha estrenado en el Teatro Talia: “Tu mano en la mía” la nueva producción de l’Om Imprebís.

Una hermosa historia de amor. Solo que esta es especial porque trata de dos personas únicas en circunstancias excepcionales. Olga Knipper y Anton Chéjov se conocieron en una lectura del Teatro del Arte de Moscú. En los apenas seis años que duró su relación se cruzaron más de 400 cartas. A través de ellas, Carol Rocamora recrea, de forma emocionante y divertida, la historia de dos seres que se sienten, se anhelan y se extrañan, al tiempo que asistimos a la creación de las grandes obras del autor ruso como 'Las tres hermanas' o 'El jardín de los cerezos'.

Esta nueva producción de la compañía valenciana está dirigida por Santiago Sánchez y protagonizada por los dos últimos ganadores de los Premios de las Artes Escénicas de la Generalitat a la Mejor Interpretación: José Manuel Casany y Rebeca Valls, con la música de Víctor Lucas.

Vuelve al Teatro Olympia el musical dedicado el creador de El Principito: Antoine.

Un espectáculo para todos los públicos que habla de Antoine de Saint-Exupéry, piloto incansable, un espíritu inquieto y un escritor brillante. Un adelantado a su tiempo que llevó su pasión por conocer mundo donde nunca nadie antes había imaginado.

Y es que la del creador de El principito es una de esas historias que merecen ser contadas. Una vida entera marcada por la aventura y que llenó el mundo de poesía ensalzando la grandeza del ser humano por encima del individualismo.

Un éxito teatral creado y dirigido por Ignasi Vidal con música de Elefantes. Y de El principito, pasamos a La Fallera Calavera, que llega a la Sala Russafa.

A partir del conocido juego de cartas de Enric Aguilar, y sus correspondientes ampliaciones se ha hecho la versión teatral de esta historia tan tétrica como divertida. El hecho de que el juego haya tenido tanta repercusión en las redes sociales como en los ámbitos de los juegos de mesa, les dio la idea a los creadores de hacer una recreación con actores de la divertida y épica trayectoria que marca una fallera que, sin saber muy bien por qué, en 2707 vuelve a la vida la Noche de Todos Santos y se ve obligada a jugar al juego que lleva su nombre para reclamar venganza y que su espíritu pueda estar en paz por siempre jamás. El objetivo del juego es llegar a Benidorm, donde el poder malvado se ha instaurado y no deja cabida ni a la diversidad ni a la libre propagación de las fiestas populares.

En el Teatro Rialto la propuesta para ver es “La Tempesta” con la versión de Roberto García sobre un texto de Shakespeare. Jugando al metateatro en esta obra, su protagonista, Pròsper, que ha espiado el comportamiento de los náufragos en su isla, se dirige al público para pedirle el aplauso que lo libere de la ficción que de alguna manera él ha creado. En este caso, Pròsper es consciente de ser el observador

observado. Una producción de l’Institut Valencià de Cultura que estará en cartel hasta el 13 de marzo.

En el Teatro Flumen se presenta este fin de semana “La vida empieza hoy” el musical ganador del Premio Max del Público 2021, escrito y dirigido por Tonet Ferrer.

Diego ha perdido la inspiración, el papel en blanco le aterroriza y no es capaz de enfrentarse a él. Es como si su vida se hubiese desmontado y no encuentra motivación. Cuando su madre se ofrece para ayudarle a enderezar el rumbo, Diego ve la oportunidad de tomar las riendas de su vida de nuevo. Y nada mejor que hacer lo que más le gusta junto a ella: componer música.

El domingo se presenta en el mismo escenario “Libérate, el musical” . Un homenaje tributo a uno de los artistas más peculiares y relevantes de la Comunidad Valenciana, Rafael Conde “El Titi”. Emprendedor, carismático, único y toda una institución de la canción española, que cultivó con gusto.

Con un guión variado y divertido, que recorre su trayectoria artística y personal, se recordarán sus canciones, sus chistes, sus chaquetas y también sus colaboraciones con otros artistas. Todo ello de la mano de Juanra Castillo, que dará vida al mítico y querido personaje.

En el Teatro Círculo se presenta al público la obra “L’schmürz”. Un montaje de Estudi Zero teatro en el que nos cuentan que corremos a más no poder hacia el futuro, y vamos tan rápido que el presente se nos escapa y la polvareda de nuestra carrera nos disimula el pasado. De donde vienen una centena de expresiones conocidas que se podrían enumerar. Un particular homenaje con ocasión del centenario de Boris Vian, un bohemio inconformista, que generó controversia y creó contracorriente.

El divertido e irreverente Xavi Castillo continúa con las representaciones de un show en el que no deja títere con cabeza en el Teatre Micalet. Esta propuesta llena de sátira y crítica, con la que la compañía Pot de Plom celebra sus 30 años de trayectoria, es una adaptación del libro “Yonquis del dinero”, del periodista y docente valenciano Sergio Castillo Prats.

La poesía llega pisando fuerte.

Mañana se celebrará en Valencia la primera “Rave poética” del mundo. El evento, que será gratuito, se celebrará en la Sala Repuvlicca como fiesta de presentación de la decimoprimera edición del Festival de Poesía de Valencia, Vociferio con el leit motiv «Les rares».

Cinco propuestas que aúnan poesía y música electrónica y dos dj se darán cita a partir de las 20:30 h. en la conocida sala de conciertos valenciana.

Participarán algunos de los proyectos de poesía y electrónica nacionales más destacados del momento con palabra, música y vídeo para una «safe rave», como la han calificado sus organizadores, quienes afirman que convertirán la Sala Repuvlicca en un espacio de arte total del que disfrutar con suficiente espacio interpersonal como para garantizar la seguridad de los asistentes.

Vociferio que es conocido dentro del circuito de festivales de poesía por estar siempre atento a las prácticas poéticas emergentes, vuelve a dar un salto con esta “Rave Poética” a la que quiere invitar a quien quiera asistir, independientemente de que le guste la poesía o no, a vivir una experiencia única y conocer, de paso, la programación del este festival que se celebrará del 22 de febrero al 6 de marzo en Valencia. La creación del cartel ha sido obra de Boke Bazán, uno de los mejores artistas de diseño internacionales que tenemos en la Comunitat Valenciana.

Se despide del Teatro Principal la producción del Escalante “La máquina de Rube Goldberg” un espectáculo de magia con Nacho Diago para todos los públicos.

Este espectáculo de magia que toma como punto de partida las viñetas del caricaturista que inventó y dio nombre a estos absurdos mecanismos para poder abordar temas como la consecuencia de nuestros actos, el destino, la suerte… y todos ellos a través de los juegos de magia, del humor y de las ganas de tomarse las cosas como un juego estará en cartel hasta el próximo domingo.

La Sala OFF estrena “La verdadera historia de Pinocho” un musical para todos los públicos. Pinocho, el muñeco de madera tallado por Gepetto, debe ser sincero, bondadoso y obediente si quiere convertirse en un niño de verdad. Pero su curiosidad y su carácter travieso le llevarán a conocer excéntricos personajes y a vivir sorprendentes aventuras, incluyendo la de aprender a tocar un instrumento musical como la Tuba. Esta divertida adaptación para toda la familia del famoso cuento de Carlo Collodi, en la que se muestra la importancia de valores como el respeto, la responsabilidad, la bondad y la amistad, estará en cartel hasta el 6 de marzo.

La programación del Palau de la Música ha recalado en Les Arts esta semana. Esta tarde actuará en el auditorio Grigory Sokolov al piano con obras de Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms y Robert Schumann.

Mañana en El Almudín la soprano Isabel Monar ofrecerá un recital junto a Jenny Guerra, violín, Elena Solanes, violonchelo y Carlos Apellániz, al piano. Interpretarán obras de Leo Brouwer, Matilde Salvador, Claudia Montero y Ernesto Lecuona, entre otros.

El ciclo Llavors de la Terra que organiza la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana y la Diputación de Valencia presenta este sábado por la tarde un espectáculo de música, folklore y tradiciones con la Rondalla i Danses La Comarcal con la colaboración especial del Grup de Danses la Delicà de Gandia. Será a las 7 de la tarde en el centro cultural La Beneficència. La entrada es gratuita.

Para los chavales tenemos la propuesta “Beatles for the kids” de la mano de Abbey Road, una de las mejores bandas tributo a los Beatles de todo el mundo. Un viaje por las mejores canciones emblemáticas de la mítica banda dirigido al público más joven en La Rambleta el domingo por la mañana.





A la misma hora, a mediodía, tenemos dos citas con la música clásica también para todos los públicos.

Por un lado, en el Palau de Les Arts, la Sala Principal será escenario de un concierto del ciclo “Matins a Les Arts” a un precio simbólico de 5 € en el que actuará la formación de cámara de la Orquestra de la Comunitat con David González Tormo como director.

Por otro, en la Sala L’Horta la compañía Lapso Producciones presenta una original propuesta de música en directo, humor y clown: Clásicos Excéntricos.

Un espectáculo donde se aborda la música clásica desde un punto de vista poco habitual, reinterpretando importantes piezas del repertorio universal con instrumentos insólitos como la Bicicleta Perifónica; el Serrucho Tenor; el Vidriolín Copodivarius; el Destilarmonium Percutente en Do para Tres y El Campanófono Sostenente de Cola. Extraños instrumentos musicales que empuñan los no menos extraños protagonistas de este espectáculo para todos los públicos.

Por la tarde nos espera el recital del tenor francés Benjamin Bernheim uno de los artistas imprescindibles en las temporadas del Metropolitan, el Covent Garden o La Scala de Milán, que viene a Valencia dentro del ciclo “Les Arts es lied”.

Para su debut en Les Arts, el tenor parisino, acompañado al piano por la canadiense Carrie-Ann Matheson, interpreta un repertorio intensamente romántico, muy similar al programa con el que maravilló en el Festival de Salzburgo este pasado verano. Brillante intérprete de la ‘mélodie’ francesa tanto por su técnica como su exquisita dicción, Bernheim ha escogido a dos de los autores más insignes del género: Ernest Chausson y Henri Duparc.

Magia con Nuel Galán es el espectáculo que proponemos para despedir la semana. Su estilo y profesionalidad le han llevado a ser asesor creativo ayudando a Antonio Diaz (El Mago Pop a crear sus juegos de magia. Discovery Max).

Nuel es inquieto, apasionado, tenaz y divertido. Cuatro adjetivos sin duda insuficientes para describir a este alucinante mago que actúa en el Teatro Carolina el domingo por la tarde.