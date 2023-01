Los mejores planes para disfrutar en Valencia este fin de semana

Llega el fin de semana y con él las propuestas que nuestra ciudad tiene preparadas para todos: para los amantes del teatro, de los musicales, de la ópera, de la música clásica, del jazz, del tango, de les musiques valencianes, del pop, del folk, de los tributos, etc. Tenemos tres días por delante para disfrutar de lo que más nos apetezca.

Así que vamos a compartir con vosotros algunas sugerencias.

El recorrido por la cartelera teatral comienza por la Sala Russafa que de nuevo presenta en su escenario la obra “De Hiroshima y Nagasaki” después de que hayan pasado 12 años desde su estreno en la sala de la calle Denia. La comedia escrita por Chema Cardeña y Jerónimo Cornelles se ha reestrenado esta semana y permanecerá en cartel hasta el 5 de febrero. Esta sátira invita al público a que, por una vez, sean ellos quienes se rían de los políticos y no al contrario. Jerónimo Cornelles, Yolanda Muñoz y Rafa Alarcón interpretan a dos asesores de partidos contrarios y una alta funcionaria en una jornada de infarto. La trama cuenta qué pasa mientras el asesor del presidente y el asesor del jefe de la oposición, esperan a que sus superiores terminen una reunión en la sala de al lado. En la espera se desvelarán los entresijos del poder y se descubrirá la rivalidad de ambos que se remonta a los años de la universidad donde coincidieron.





En el Teatro Principal se podrá ver esta semana la obra “Villa y Marte” con la compañía Ron Lalá.

Una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo. Pero el capitán y su androide Trasto descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martid, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular castiza ante los alienígenas terrestres. Para colmo de males, el capitán se enamora de una chulapa marciana postinera de ojos hechiceros (ocho en concreto) y pretende huir con ella rumbo a Venus… “Villa y Marte” es la reinvención del género chico en clave ronlalera: humor, música en directo, teatro… y chotis.





La comedia es la reina del fin de semana en los teatros valencianos.

El Teatro Talia además de tener en la programación la obra “Adiós, dueño mío” presenta en función única este viernes la pieza de improvisación “Corta el cable rojo” unos de los espectáculos más longevos y mejor asentados de la milla de oro del teatro en Madrid. Han sido su audaz e inexistente libreto, su planteamiento original, su novedad constante y su humor inevitable los factores que han hecho que el público estalle de la risa y siga apostando por esta obra de improvisación sin igual. Los tres cómicos geniales Rubén Tejerina, Mai Boncompte y Manu Pradas, actúan acompañados de música en directo y osadas proyecciones, así como de la complicidad y las carcajadas desde el patio de butacas.





En l’Auditori de Torrent aterriza este sábado la comedia de l’Om Imprebís “Descarados” una de las obras más delirantes del Premio Nobel de Literatura Dario Fo.

El intento de secuestro de una alta personalidad de la sociedad española y la confusión de este con uno de sus empleados generan todo tipo de malentendidos y provocan situaciones que nos hacen morir de la risa. Una sátira de nuestra sociedad que pone al descubierto los manejos de la política, los jueces, las empresas del IBEX 35, la policía, las cloacas del Estado y... ¡hasta de la medicina! Todo con la ironía y el humor del gran maestro italiano de la Comedia del Arte y la dirección de Santiago Sánchez, el recientemente galardonado con el Premio a la mejor Dirección Escénica en los Premios de las Artes Escénicas Valencianas.

El musical “Bruno” se despide este fin de semana de la Sala Off. Plantar cara al bullying es el objetivo de este musical que aunque lo aborda de manera positiva, muestra sin endulzar el problema que, a pesar de estar presente en el ámbito escolar, necesita ser contado y en este caso cantado.



El Teatro Olympia también despide este fin de semana la obra “Ser o no ser” dirigida y protagonizada por Juan Echanove. Originalmente, fue una película dirigida por el maestro Ernst Lubitsch y estrenada en 1942, por United Artists, en plena Segunda Guerra Mundial y apogeo del nazismo, lo cual subraya el valor moral y comediográfico de su argumento e intenciones: demostrar la fuerza y resistencia del teatro para desarmar la mentira y el horror; en este caso del fascismo nazi, y hacerlo a través del poder disolvente de la mejor comedia.







La Sala Flumen dice adiós al musical que presenta La Compañía de Row: “Geriatrik ¡Con canas y a lo loco!”. Los huéspedes de una residencia de ancianos están acostumbrados a esperar. Desde que dejaron su profesión de artistas, han entrado en una etapa nueva que les ofrece todo el tiempo del mundo. Pero ellos han decidido aprovecharlo para divertirse y cumplir nuevos sueños. Este fin de semana representan las últimas funciones.





Respecto a la programación familiar, Sala Russafa recibe a la compañía Teatro Che y Moche con una pieza dedicada a los cuentos populares de distintos países titulada “De acá y de allá”, en cartel este sábado y domingo. Teatro Che y Moche estrenan en la Comunitat esta divertida propuesta que pone de relieve el respeto a las diferencias y evidencia los puntos en común de las distintas culturas. Sus protagonistas son Petunia y Obdulia, dos hermanas aventureras que recorren el mundo. En cada lugar donde plantan su campamento, los niños son los primeros en acercarse, y ellas disfrutan contándoles historias de los lugares que han visitado.



La ópera en tres actos “Jen?fa” de Léoš Janá?ek dirigida por el maestro Gustavo Gimeno, está siendo uno de los éxitos de la temporada en Les Arts. Esta semana encara sus dos últimas representaciones con un destacado reparto compuesto por la soprano Corinne Winters, el tenor Brandon Jovanovich, la mezzosoprano Elena Zaremba, el tenor Norman Reinhardt y la mezzo Petra Lang.





El ciclo Les Arts és Musiques valencianes presenta sus dos últimos conciertos: este viernes actúan Mireia Vives i Borja Penalba que tras diez años juntos se separan para emprender nuevos proyectos por cada uno por su lado. El sábado el concierto de Esther será el que clausure el ciclo. La cantautora valenciana prescinde del formato íntimo y acústico y apuesta por una banda en vivo para presentar su nuevo disco.



Fundación Bancaja acoge este viernes el concierto Berklee Global Music Night, una nueva actuación del ciclo Concerts a la Fundació.

Un elenco internacional de estudiantes del campus de Berklee en Valencia presentará sobre el escenario una velada musical en la que, partiendo de sus orígenes y estilos musicales diversos, se unen en un concierto único. El Storytelling Ensemble, liderado por el profesor y violinista Federico Nathan, interpretará un repertorio basado en difuminar las fronteras entre la música clásica y la música popular para crear una experiencia musical llena de imaginación y libre de prejuicios.





Café Mercedes Jazz está celebrando el Ciclo Internacional de Tango con el espectáculo “Tango desde dos orillas” este viernes por la noche.

A los argentinos Gustavo Nardi y Luciano Casalino, integrantes de la orquesta del Palau de la Música y grandes amantes y conocedores de un género que no les es ajeno y se une la voz de Analía Bueti, que buceará en la música de los maestros con el arte al que nos tiene acostumbrados.

Junto a ellos, la japonesa Kaori Sacco, debuta en Valencia con su virtuosismo en el piano y con el tango que regresa como su música aprendida en Argentina de la mano de grandes maestros.

Los tangos más conocidos se podrán escuchar en la sala de la calle Sueca.





La Rambleta recibe este viernes el espectáculo "The Very Best of Dire Straits" con la banda Brothers in Band que transportará al público en su particular máquina del tiempo, a descubrir en directo los éxitos de la banda de Mark Knopfler. A través de un seleccionado y cuidado repertorio que pertenece ya a la memoria colectiva de varias generaciones, revivirá el sonido limpio y cristalino de los temas más destacados de esta banda londinense formada a finales de los setenta.

El mismo escenario recibe al día siguiente otro de los espectáculos homenaje de más éxito: Queen Forever Tribute. De la mano de Tolo Sanders (Freddie Mercury) y Adrián Pujadas (Brian May) nace el proyecto Queen Forever Tribute al que también se incorporan Juanjo Amengual (John Deacon), Haritz Caperochipi (Roger Taylor) y Sebastián Raimundo (Spike Edney) para interpretar la obra musical y discográfica de Queen, un clásico del siglo XX. Con cuidadas caracterizaciones y una puesta en escena minuciosamente diseñada, la banda se está convirtiendo rápidamente en el tributo más fiel: el mejor Queen después de Queen.





Guitarricadelafuente ha colgado el cartel de “entradas agotadas” en el concierto de este sábado en Les Arts. Hasta 2019 este artista era un auténtico desconocido. Álvaro Lafuente viene de tierras aragonesas, aires de plazuela andaluza y con pies en la terreta. Su música sencilla pero llena de sentimiento está llenando auditorios por todo el país.

Otro concierto que también ha colgado el cartel de “sold out” es el de Girasoules en Lococlub, por ese motivo repiten el recital al día siguiente. Es decir, habrá dos conciertos de esta formación pop. Uno, el sábado por la noche y el otro, el domingo a las 19:30h. La banda valenciana regresa a los escenarios este fin de semana y la acogida por parte de sus incondicionales ha sido total.

Otro valenciano que también llena allá donde va es Miguel Ángel Escorcia. Este sábado celebrará la fiesta de Elvis Presley, que este mes habría cumplido 88 años, en la Sala 16 Toneladas con un concierto en su honor.

El artista Miguel Angel Escorcia y sus Big 54 harán un amplio recorrido por lo más destacado de las bandas sonoras del Rey del Rock, acompañados por unos invitados de lujo.

Durante el concierto, habrá un Stand de Club Elvis con las últimas novedades discográficas en discos, CD’s, libros relacionados con el desaparecido ídolo.



Este sábado nos visita una de las formaciones vocales de más éxito en estas dos últimas décadas: B Vocal. La Sala 21 de Kinépolis presenta “25 a cappella Contigo” un espectáculo que resume la historia de B Vocal desde sus inicios -en pequeños locales de música en directo en su ciudad natal, Zaragoza-, hasta sus actuaciones en espacios como el Teatro Bellas Artes de Madrid, el National Theatre de Pekín, el Miller Theatre de Nueva York o el Sejong Center de Seúl. Un espectáculo que recopila musical y escénicamente el primer cuarto de siglo de esta gran aventura artística en torno a la voz que nació en 1995 y que desde entonces ha recorrido escenarios de todo el mundo, con premios, giras, discos, conciertos y momentos artísticos inolvidables, reconocimiento de la crítica, y sobre todo, el aplauso unánime del público, que siempre ha estado a su lado.