Los mejores planes para disfrutar de este fin de semana en Valencia | 21.03.2024

La semana pasada hablábamos de actividades entre falla y falla. Este fin de semana, las artes escénicas y los conciertos vuelven ser los protagonistas de nuestra agenda sonora semanal. Tenemos para todos los gustos y aficiones.





Vamos a empezar hablando de la Sala Russafa. Desde su inauguración en 2011, la sala valenciana que nació del impulso de la compañía teatral Arden como centro de creación, formación y exhibición de artes escénicas también ha fomentado su línea docente y ha apostado por los talleres y cursos de interpretación. Su actividad ha contribuido a profundizar en las técnicas de la actuación para profesionales, además de acercar esta disciplina a aficionados al teatro. Por todo ello, ha servido como punto de encuentro para personas con inquietudes comunes, del que han nacido diversas compañías teatrales, como La Subterránea, La Dramática o Entre Cuatro Paredes, por destacar algunas.





Esta temporada, Sala Russafa ha decidido crear un ciclo específico en el que mostrar proyectos escénicos donde intervienen ex alumnos de esta línea docente, que desarrolla la Acadèmia Escènica de València con profesores como Chema Cardeña, Iria Márquez o Toni Aparisi.





En la primera edición de ‘Cicle Acadèmia Escènica de València’ se mostrarán cuatro trabajos. Ayer ya se pudo ver el primero: el monólogo La decisión de Lola.





Este viernes veremos el espectáculo Tríptico 70 Vol.I de la formación LaQuerencia. La obra gira en torno a la salud mental y uno de los sentimientos más comunes, a pesar de encontrarnos en un planeta sobrepoblado: la soledad.





Este sábado levantará el telón La ingobernable versión escénica de la novela La dulce publicada en 1876 por Fiodor Dostoyesvski. Y el domingo, el turno será para el espectáculo, Els ànecs mai han sigut animals normals, una pieza que trata sobre el encuentro entre dos generaciones, la anciana Eli y la joven Lina.





En el Teatro Flumen la obra de teatro Gordas vuelve este viernes con dos funciones. Una comedia irreverente sobre la fama, la religión, el amor, la amistad y el físico… Un texto que lucha por encontrar ese espacio que la sociedad ha decidido limitar. Dos gordas que hacen de gordas, pero que pueden ser todo.





Hasta las mismas tablas regresa la obra 39 escalones a partir de mañana. El montaje es una de las comedias más representadas en todo el mundo que, de nuevo, se puede ver en Valencia tras más de 10 años de éxitos en Londres.





Richard Hannay es un soltero canadiense de 39 años que se ve involucrado en una trama de espionaje a raíz de un asesinato que se comete en su apartamento, en el Londres de 1935. A partir de este momento empieza una trepidante comedia de persecución en la que Hannay intentará demostrar su inocencia y desbaratar un plan secreto que podría provocar una nueva Guerra Mundial.





Una comedia en la que cuatro actores interpretan a los más de cien personajes de la película utilizando todos los recursos teatrales a su alcance para el disfrute del espectador.





El Teatro Talia presenta este fin de semana la obra dramática basada en la novela del escritor Stefan Zweig titulada Carta de una desconocida. Un clásico de la literatura llevado al teatro.





El montaje refleja el relato de una vida truncada en la que la protagonista vuelca todo su dolor con una sensibilidad y ternura extremas. La mujer desconocida le confiesa al hombre que ama su vida y no esconde nada por cruel, desagradable o vergonzoso que sea. Es toda una declaración de amor. Un amor que duele, pero en el que también cabe la ternura.





Este fin de semana se despide de nuestra ciudad el espectáculo que ha estado estas últimas semanas representándose en el Teatro Olympia: el musical El tiempo entre costuras.





El Teatre Micalet ha preparado hoy una noche de risas con la pieza en valenciano Comèdia dramática. Las actrices María Juan y Saray Cerro nos cuentan a su manera quela vida es un drama. Y la vida, cada cual la vive como quiere o como puede.

El texto une a generaciones diferentes, con sus distintos dramas y traumas para contarlos a gente desconocida. Porque los dramas compartidos son menos dramas.





La Sala Off presenta este fin de semana la obra Storni. En momentos de auge del movimiento feminista la obra nos pone frente a fragmentos de la vida de Alfonsina Storni, por efecto de los cuales puede verse la forja de un carácter que desafió y desafía las convenciones sociales a costa de un conflicto interior que se muestra como locura.





Storni regresa como fantasma de una versión edulcorada de Alfonsina que la coloca al margen de su bravura "soy el fantasma de una melodía piadosa, que intenta fijarme en una suavidad que no tuve ni quise tener, fui por dentro el mar huracanado que enfrenté de un solo golpe, de un trago, decidida a no tolerar el último dolor de una muerte presentida tempranamente y que no busqué...".









En cuanto a conciertos de música pop destacamos el que va a tener lugar esta noche en la Sala Moon: un directo que supone el regreso de Fran Perea.





Con el título "Uno más uno son 20” celebra su vigésimo aniversario en la música. También es su nuevo proyecto musical en el que hace un repaso a su carrera musical en concierto, lo que supone dos décadas de recorrido artístico. En él, el malagueño llevará a sus fans por un viaje en el que recuperará temas clásicos y que marcaron a una generación.





La ciudad ya está tomando el pulso a la Semana Santa que en breve comienza y ofrece diferentes actividades musicales con un carácter más sobrio.





El Palau de la Música de Valencia presenta varias propuestas. La primera será esta tarde con el recital de Harmonía del Parnás, formación especializada en música antigua que dirige Marian Rosa Montagut y que interpretará el oratorio Morte e sepoltura di Christo.





La gran música barroca protagoniza el preludio a la Semana Santa. Y es que al tradicional y célebre oratorio La pasión según San Mateo de Bach, que el Palau de la Música programa todos los años, se suma otra obra sacra, en este caso del compositor italiano Antonio Caldara. Una obra que reúne todos los elementos de la ópera de la época, pero sujetos a una narrativa y a una dramática muy especial, adaptadas a la temática sacra.





El domingo por la tarde tendrá lugar la puesta en escena del oratorio de Bach en la sala Iturbi del auditorio municipal con la Freiburger Barockorchester quien de nuevo lo interpreta, junto con el coro Zürcher Sing-Akademie y un gran elenco solista, bajo la dirección de Francesco Corti. Se trata de un oratorio característico barroco cuyos elementos musicales se encuentran al servicio de la dramaturgia del texto de Picander, y que está basado en los versículos bíblicos de dos capítulos del Evangelio. La partitura fue estrenada en 1727 en Leipzig, y fue muy apreciada por los compositores románticos, sobre todo por Mendelsohn, quién la rescató en 1829 para posteriormente difundirla, y que fuera apreciada como una de las obras maestras de toda la historia de la música.





Esa mañana, el Ciclo de Órgano recibe a Pablo Márquez con un concierto titulado

Una mañana en París. El concierto gratuito del organista valenciano, en la actualidad catedrático de clavecín del Conservatorio Superior de Música de Castellón y organista de la catedral de Valencia, será a las 11:30h.





La institución valenciana organiza otro concierto gratuito para todos los aficionados a la música. El recital en esta ocasión será en la Catedral de Valencia el lunes día 25 de marzo. La Banda Sinfónica Municipal de Valencia dirigida por Cristobal Soler, interpretará la Misa de Réquiem en Re menor de Mozart junto al Orfeó Valencià que dirige Josep Lluís Valldecabres. Las entradas están disponibles solo online, a través de la web del Palau.





El sábado vuelve al Palau deLes Arts el ciclo ‘Les Arts és Flamenco’ consolidado ya como imprescindible en la programación del coliseo valenciano.





En el concierto del sábado se unen tradición y modernidad con las voces de Vicente Soto ‘Sordera’ y su hija Lela Soto.





‘Sordera’ es uno de los artistas consagrados del flamenco, con una dilatada experiencia profesional: ha grabado 13 discos en solitario, presentado 11 espectáculos originales de flamenco por todo el mundo y ha recibido innumerables premios.





El cantaor actuará con su hija Lela, que después de dejar atrás sus inicios con un flamenco fusión de inspiración más pop, ha pasado a centrarse en un estilo más clásico del cante. Actualmente está considerada una de las voces jóvenes con más proyección en el género.





Los acompañarán sobre las tablas los guitarristas Antonio Malena y Vicente Santiago, además de Manuel Blanco y Ángel Peña a cargo de las palmas y jaleos.

El ciclo flamenco de Les Arts nos tiene preparadas aún otras actuaciones de alto nivel como son la de María Toledo que ofrecerá su recital el 20 de abril y José de la Tomasa que actuará el 31 de mayo.









El sábado la asociación Amics de l’Opera y de les Arts de la Comunitat Valenciana

estrena una iniciativa para aficionados a la música menores de 35 años: Encontres Joves. En este primer encuentro la protagonista será la cantante lírica Marina Monzó. A partir de las 19:30h. el Casino de Agricultura acogerá esta actividad en la que se explicará a los melómanos y aficionados a la ópera más jóvenes cómo se afronta una carrera internacional en el canto lírico.





Descubriremos los mitos que se crean alrededor de los grandes artistas, así como la exigencia de las carreras y los desafíos constantes que conllevan. Se hablará sobre como la visión del canto lírico se renueva y se hace más cercana al público joven.





Es una oportunidad única para que los más jóvenes se acerquen a preguntar y se sumerjan en el fascinante mundo de la ópera desde una perspectiva fresca y actual.









El último día de la semana de nuevo se podrá disfrutar del concierto Matins a Les Arts que ofrece un recital a un precio simbólico de 5 euros. En esta ocasión será la Orquestra de la Comunitat Valenciana que interpretará un concierto de música de cámara en la Sala Principal.





También este domingo la música y la solidaridad se cogen de la mano en el Teatro Principal con las actuaciones de Ramonets y Julio Bustamante & Lavanda.

La asociación "Un grito a la esperanza" busca recaudar fondos para la investigación de la Fibrodisplàsia Osificante Progresiva (F.O.P.), una enfermedad genética rara que afecta, aproximadamente, a una persona entre dos millones. Esta condición convierte los músculos, ligamentos y tendones en tejido óseo, provocando una calcificación progresiva en ciertas áreas del cuerpo. Se estima que sólo hay alrededor de 800 pacientes diagnosticados en todo el mundo.









La totalidad de los fondos recaudados se destinará a la investigación médica a través de la asociación, convirtiendo el concierto, no sólo en un acontecimiento solidario, sino también en una oportunidad para disfrutar de la música en apoyo a una causa tan valiosa como la investigación de la F.O.P.





Otra actividad dominical será el concierto de la formación vocal Neovocalis. Con motivo de su XX aniversario se celebra un concierto extraordinario en l’Auditori de Torrent que han titulado 'Laus et Laetitia' (alabanza y alegría).





Es un proyecto sacro, muy festivo, fresco y jovial, que muestra nuestro entusiasmo por seguir haciendo música coral de vanguardia como grupo.





La primera parte, Laus, va dedicada a la alabanza. La segunda parte, Laetitia, es una explosión de júbilo y alegría.





Este grupo vocal, creado en 2003, muestra en sus propuestas musicales un repertorio original e innovador, siempre encaminado al estudio e interpretación de la música coral de los siglos XX y XXI. Neovocalis cimienta su trabajo en un profundo estudio de la partitura, un trabajo minucioso del texto y la búsqueda de repertorios originales e inéditos para el público, unido todo ello a una cuidada puesta en escena.