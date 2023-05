La lluvia no frena las colas en el tradicional Besamanos público de la Virgen de los Desamparados

La lluvia con la que ha amanecido este miércoles la ciudad de Valencia no ha sido impedimento para que los valencanos devotos de la Patrona se hayan pertrechado de chubasqueros y paraguas y se hayan acercado desde primera hora a saludar a la Mare de Deú.

Y es que hoy se celebra durante todo el dia, llueva, truene o diluvie, el tradicional acto del Besamanos a la Virgen. Es verdad que las colas no han sido tan largas como otros años y que muchos devotos han retrasado su presencia para ver si escampaba, pero lo cierto es que la Basílica ha abierto sus puertas como si tal cosa. Incluso lo ha hecho media hora antes de lo previsto, a las 6´30 h de la mañana, precisamente para facilitar que los fieles que se agolpaban a las puertas no se mojaran o que se mojaran menos.

La primera en acceder al templo ha sido -según acuenta LP- María Luisa Rosa Alfaro, "una valenciana que vive entre Valencia y Francia y que ha aguardado paciente en la puerta de la Basílica desde las 17 horas de ayer martes, es decir, 14 horas antes del inicio del acto. Además, es el sexto año consecutivo que es la primera, salvo los años que no se celebró por la pandemia. Afirma que está muy agradecida a la Virgen «porque siempre me concede lo que le pido. De hecho, una de mis hijas no podía tener descendencia y ahora tiene un hijo, Santi, de cinco años».

Desde la Basílica animan a todos los fieles devotos de la Mare de Déu “a acudir en algún moemnto del dia a la cita con la ‘nostra Mareta’ cuya imagen procesional que permanece en el altar mayor para poder recibir, uno a uno, a todos sus hijos, que podrán en este acto presentarle súplicas, acciones de gracias y peticiones y tener un momento de intimidad con Ella”, destaca el vicerrector de la Basílica, Álvaro Almenar.

La entrada general se realiza por las Puertas de Bronce y habrá otro acceso reservado para personas con movilidad reducida, sillas de ruedas y carros de bebés. También habrá servicio de ambulancia y, como todos los años, el acto cuenta con la colaboración de la Cruz Roja y de la Policía Local.

El Besamanos no tiene hora de cierre. Seguirá todo el día hasta que pase el último devoto, cosa que por ejemplo, el año pasado ocurrió pasdadas las 2 de la madrugada. Se calcula que cada año pasan por la Basilica en este acto unos 25 mil valencianos.

Además, los donativos que se recojan en el Besamanos, como siempre se hace en este acto, se destinarán a la obra social que impulsa la Basílica dirigida a la Fundación MAIDES, para la inserción social de personas con enfermedad mental grave y en riesgo de exclusión; Villa Teresita, que ayuda a personas en exclusión, especialmente mujeres marginadas, muchas en situación de abuso y/o víctimas de trata; y la asociación valenciana Provida, que atiende a madres en riesgo de exclusión y a sus bebés.