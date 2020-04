Las UCI ya están al 71% de su capacidad en la Comunitat

Sigue creciendo la presión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por el Covid-19 en los hospitales valencianos. Estos pacientes son los infestados más graves y ya hay 365 residentes por el virus, según los datos proporcionados por la consellera de Sanidad, Ana Barceló. Esta cifra está provocando que empiecen a saturarse las unidades de varios departamentos, según denuncia en sindicato CSIF.

En total, las camas UCI con las que cuenta la Comunidad Valenciana están al 71% de ocupación, un 3% más que el martes pasado. Ahora mismo quedan 228 camas disponibles para estos servicios de cuidados intensivos. El sindicato afirma que el personal de las UCI va desbordado para atender a los pacientes y sus necesidades. De esta forma, apuntan a la saturación en las UCI de el Clínico, la Fe, Sagunto, Arnau, Requena, Elda, Vinaròs, Orihuela, Elche, la Marina Baixa, Hospital General de Alicante y Gandia. CSIF reclama con urgencia más medios para poder atender a los pacientes de forma correcta.

��CSIF prepara el INFORME de las CARENCIAS en SANIDAD ante la petición de Inspección y avisa de más saturación hospitalaria.



➡El sindicato presentó denuncia contra Conselleria por el riesgo para la salud de sus trabajadores en los centros sanitarios.



��https://t.co/p9u5pfqff1 pic.twitter.com/Li26QZ2zA7 — CSIF CV (@CSIFCV) April 1, 2020

La consellera Barceló reconoció que puede que existan ''tensiones'' en algun hospital valencianos, como puede ser el caso del General de Valencia, donde ya se han derivado pacientes a otros centros. Aún así, insistió en que los recursos sanitarios se abordan en su conjunto y que existe la posibilidad de habilitar más unidades UCI. Estas siempre estarán en hospitales y no en los de campaña ni otro espacio como pueden ser los hoteles medicalizados.

Otra cuestión que preocupa en gran medida al sindicado es el material necesario para el funcionamiento, donde los respiradores juegan un papel fundamental. A este respecto, el presidente de la Comunitat, Ximo Puig, anunció que el sábado saldrá un avión desde Shangai con el encargo más importante de material sanitario que la Generalitat ha comprado en China. Este avión llegará el lunes a la Comunitat con 700 metros cúbicos y 60 toneladas de material. Puig espera que en este envío lleguen respiradores, pero es algo que no puede garantizar. También recordó que los dos vuelos que llegaron el martes con material sanitario ha permitido a la Generalitat tener a sus disposición un millón de mascarillas, 10.031 monos EPI y 10.000 gafas.

Y pese al material llegado de China, los sanitarios siguen lamentando las carencias en equipos de protección que sufren. Al respecto, el sindicato CSIF está ultimando, a instancias de la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo, un informe sobre el riesgo para el personal sanitario por falta de medios. La formación denuncia que ''no se está dotando de suficientes equipos de protección individual (guantes, batas, gafas, mascarillas, etc.) a los profesionales de las unidades y servicios''; por lo que,''ante la falta de equipos de protección individual se está reutilizando aquellos incluso que no son reutilizables por pérdida de eficacia''.