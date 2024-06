Las surrealistas reacciones de los bañistas de Pinedo al ver el yate encallado: "Nos vamos a Ibiza"

La Capitanía Marítima de Valencia, de la Dirección General de la Marina Mercante, ha recibido ya el plan de reflotamiento del armador del buque 'Nordic Lily', de bandera de Gran Bretaña, que quedó varado este lunes al mediodía en la playa de Pinedo, cuando se dirigía al Club Náutico de València.

Antes de autorizar ese reflotamiento, Capitanía analizará el plan para confirmar que cumple con las normas de seguridad marítima y de seguridad en la navegación. Un plan que deberá ser autorizado también por Demarcación de Costas y de la Autoridad Portuaria, ya que el remolque hasta el Club Náutico se producirá por aguas de dominio de la Autoridad Portuaria. Tanto el reflotamiento del buque, como el remolque, las tareas de asegurar la zona y la reposición de la playa a su estado original, correrán a cuenta del propietario del yate.

Mientras tanto, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Capitanía Marítima de Valencia, investiga las causas por las que quedó varado. En la inspección llevada a cabo en el interior del buque por Capitanía Marítima, dependiente la Dirección General de la Marina Mercante, se detectó una vía de agua a bordo, por lo que las operaciones de remolque previstas se tuvieron que parar.

Este órgano de Transportes abrirá un expediente sancionador si en el marco de la investigación detecta negligencias por parte del capitán del yate. Precisamente, el capitán fue evacuado en la noche de ayer al Hospital de La Fe de València por el helicóptero Helimer 203 Salvamento Marítimo porque se encontraba enfermo. Los otros dos tripulantes del yate continúan a bordo.

Fotos, curiosos y bromistas

Desde la Delegación de Playas del Ayuntamiento de València se ha dado la orden de que acordonen la zona "por seguridad" para los curiosos y bañistas que se acercan. Uno de los bañistas comentaba "Me he echado una foto para enseñárselo a la mujer. Está esperándonos para llevarnos a Ibiza o a algún sitio". Muchos admiten que la presencia del yate ha sido "una sorpresa" porque es algo que nunca había visto tan cerca de la arena. "Ahora lo bueno es saber cómo lo echan para allá otra vez", ha apuntado mirando hacia el interior del mar y ha lamentado no poder subir, verlo por el interior y que nos pongan un desayuno o algo", comentaba otro bañista.