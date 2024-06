Las imágenes del "lamentable" estado del Balneario de la Alameda

El Balneario de la Alameda, completamente abandonado… así se lo han encontrado los técnicos municipales que ayer pudieron entrar al edificio después de recuperar las llaves.





El Ayuntamiento de València recuperó este lunes las llaves del Balneario de la Alameda, volvió a entrar tras más de año y medio cerrado. Cerró sus puertas en 2022, después de que se detectara legionela en sus instalaciones y, desde entonces, el Ayuntamiento de Valencia y la empresa gestora mantienen un conflicto judicial pendiente en el Tribunal Superior de Justicia.

Ahora, según ha explicado el concejal de grandes proyectos, José Marí Olano, los técnicos municipales han visitado el edificio y comprobado las numerosas deficiencias por falta de mantenimiento e inversión en el edificio.

Pues precisamente, hoy, el consistorio ha firmado la orden de inicio del expediente para contratar una evaluación del estado del edificio y las instalaciones. El objetivo: determinar la indemnización que en su caso proceda por los daños y perjuicios causados por el último contratista. Además, se elaborará un informe de necesidades para la nueva licitación, que establecerá una vida útil de un mínimo de 25 años para este servicio público.

Estas son algunas de las deficiencias detectadas: las paredes de un cuarto están descascarilladas y llenas de humedades; no se observa existencia de sistemas de ventilación; la inspección no pudo acceder al cuarto de bombas que depura el agua de las termas y del spa al estar inundado de agua; la caldera que está al pie de la escalera de acceso a este cuarto de bombas no se ha cambiado; en el spa se observa una gran cantidad de teselas sueltas y oxidación evidente de elementos metálicos; el techo de las instalaciones exhibe un "muy mal estado de conservación "con desconchados y piezas sueltas; la cúpula metálica y de cristal presenta un elevado estado de corrosión.





Los pliegos se consultarán con el sector, de forma que se pueda garantizar la viabilidad de cualquier posible proyecto de gestión antes de convocar la licitación de una concesión demanial para la explotación del balneario.