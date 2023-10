Julián, de los primeros trasplantados hepáticos del hospital La Fe de Valencia: "He visto a mi hijo"

El Hospital La Fe de Valencia ha realizado el trasplante de hígado número 3.000 desde que la unidad de cirugía hepatobiliopancreática y trasplante de este centro iniciara el programa de trasplante hepático en 1991.

De esta forma se convierte en el primer centro a nivel nacional que alcanza esta cifra. Esta Unidad lleva siendo la que más trasplantes de hígado realiza en todo el territorio nacional desde hace más de 30 años. “Cada 3 días y medio hemos realizado un trasplante hepático en La Fe”, ha afirmado la doctora Marina Berenguer, jefa clínica de Hepatología.

Una unidad que cambia la vida de muchísima gente; tanto es así que en COPE hemos hablado con Julián, uno de los primeros pacientes en recibir un trasplante hepático en 1991, concretamente el número doce. "La experiencia inicial fue bastante traumática porque yo estaba ya casado, tenía un hijo de dos años y un proyecto de vida familiares y laboral, y que de pronto se trunque todo, es una situación bastante complicada y dura de pasar".

Tal y como cuenta Julián, en 1991, no existía ni tanta tecnología ni tanta información como tenemos hoy en día en cuanto a trasplantes se refiere; "Prácticamente no había nada de información, no había Internet, no había móviles, no sabía absolutamente nada y de golpe y porrazo me dicen que la única manera de sobrevivir a los meses que me pueda quedar va a ser un trasplante hepático cuando no sabes ni lo que es eso. Te deja totalmente en shock".

¡Enhorabuena, @HospitalLaFe, por los 3000 #trasplantes de hígado! ??



Damos las gracias a la Asociación de Enfermos y Trasplantados Hepáticos de la Comunidad Valenciana (AETHCV), que forma parte de FNETH, y a su presidente, Manuel Vivas, por su labor.https://t.co/Dwzx0b5aXJpic.twitter.com/Adh3zq2mA2 — FNETH (@fneth_org) October 2, 2023

La historia de Julián está escrita desde hace más de 30 años con un trasplante hepático y él mismo hace un llamamiento en los micrófonos de COPE para que todo el mundo sea consciente de que "ha tenido que fallecer una persona y de que en un momento tan oscuro de su vida tenga ese momento tan generoso de donar los órganos y, por tanto, hay que aprovecharlo al 100%. No podemos echarlo abajo, y eso quiere decir que tenemos que cuidarnos, ya sea con una comida equilibrada, con hacer ejercicios o con no beber alcohol".

Sin duda alguna Julián ha tenido una segunda oportunidad en la vida gracias al trasplante hepático. "Yo tenía a mi hijo, no sabía si iba a poder verle crecer, y le he visto crecer, también a mi hija que tuve posteriormente y a mi nieto".





RÉCORD DE TRASPLANTES

El Hospital La Fe de Valencia ha superado en 2023 los 1.000 trasplantes de pulmón, los 1.000 de corazón y los 3.000 trasplantes hepáticos.

La doctora Ana Tur, coordinadora de trasplantes del centro, señala que los diferentes equipos también realiza procedimientos combinados que incluyen el trasplante de varios órganos al mismo tiempo, como por ejemplo trasplante cardiopulmonar, el trasplante hepato-renal y el trasplante de páncreas-riñón.

La Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática y Trasplante (HPBT) del Hospital La Fe se crea en el año 1987 y se acreditó como Unidad de Referencia en patología hepatobiliopancreática de la Comunitat Valenciana. “Ello permitió ser el primer hospital en realizar trasplantes hepáticos y pancreáticos en la Comunitat Valenciana y ser pioneros en cirugía hepática, laparoscópica y referentes en cirugía hepática, biliar y pancreática compleja”, ha añadido López Andujar.