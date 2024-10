Una joven alquila un piso en Valencia y esta es la sorpresa que se lleva a la vuelta de vacaciones: "No hay suerte"

A fecha de hoy, la vivienda más barata para alquiler en Valencia está en Nou Moles y cuesta 450€ al mes.

Ojo. Son 15 metros cuadrados. En la misma estancia, nada más abrir la puerta: un sofá-cama. Individual. Y la cocina, con hornillo, nevera y congelador bajo la encimera que no supera los 90 centímetros de altura, y una pequeña lavadora de carga superior.

Idealista Estudio en alquiler en Nou Moles

En la otra esquina, la puerta que da al cuarto de baño con una ducha.

Idealista Estudio en alquiler en Nou Moles

Y la descripción en el portal de idealista, donde se publicita, es claro:

PARA UNA PERSONA SOLA. Mini apartamento, gastos incluidos de luz y agua con consumo responsable. NO SE ACEPTAN MASCOTAS. Ideal para estancias cortas o segunda residencia, pequeño pero acogedor.

Y vuelve a puntualizar después: ÚNICAMENTE PARA UNA PERSONA.

Idealista

La inmobiliaria que lo gestiona, Innovahouse, cree que es este tipo de viviendas tan pequeñas, son "una buena opción: hay que dar posibilidades a la gente quiera independizarse"… es más, Carlos Álvarez, responsable de la inmobiliaria Innovahouse, va un paso más allá: "esto es cada vez más habitual. La demanda sobrepasa con creces la oferta que hay en Valencia". También es cierto que, como explica Carlos, estos pisos "suelen alquilarse solamente para cortas estancias, para menos de un año, y en apenas 48 horas ya está alquilado"

Entrevista a Carlos Álvarez, de la inmobiliaria Innovahouse

Si buscas un piso más grande, la siguiente opción es de 5 metros cuadrados más grande: un estudio de 20 metros cuadrados. Ahora, ahí el precio se dispara hasta casi el doble: 790 euros en Benicalap.

El drama de la vivienda en Valencia… no tiene fin. Entre los casos de quienes lo sufren, está el de Begoña. Tiene 37 años y este verano le duplicaron, de golpe, el precio de su alquiler. De 700 euros a 1.400. Tuvo que volver a casa con sus padres. Sigue buscando. Alquiler o compra. Y no hay suerte. "No se puede vivir destinando toda la inversión al alquiler".

Y antes esto, ¿Qué se puede hacer? El incremento del precio lo sufrimos todos, pero sobre todo, los más jóvenes. Solo el 16´5% de los menores de 30 años pueden independizarse. Esther Martínez es la vicepresidenta del Consell de la Joventud, y piden medidas para regularizar este sector, por ejemplo, con la obligación de "destinar el 40% de las nuevas construcciones, a vivienda de alquiler asequible para jóvenes".

Manifestación multitudinaria en valencia

Y es por estas circunstancias, por las que miles de personas salieron a la calle este fin de semana en Valencia.

Miles de participantes, 50.000 según los organizadores y unos 15.000 según Delegación de Gobierno; cientos de pancartas que resumían el hartazgo ante la situación actual de la vivienda.

Manifestación que concluyó con una acampada improvisada en la plaza del ayuntamiento, y que continúa con una veintena de tiendas de campaña.

COPE Valencia ACAMPADA EN VALENCIA

Bajo el lema de 'Valencia s'ofega', vecinos, colectivos ciudadanos de todos los barrios, recorrieron las calles del centro de la ciudad para exigir soluciones ante la situación actual de la vivienda, causada, por un lado, por la especulación, y por otro, por la proliferación de apartamentos turísticos en todos los barrios de la capital.

Y es en este último motivo, en el que ha puesto el acento el ayuntamiento de Valencia: si en mayo empezó a aplicarse una moratoria que impedía otorgar nuevas licencias para apartamentos turísticos, ahora han dado un paso más: paralizar solicitudes que estaban en trámite. Si la moratoria se aprobó en mayo, se ha aplicado la retroactividad de la moratoria hasta los dos meses previos, marzo y abril.