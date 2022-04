Mª José Catalá: "Estoy segura que Oltra dimitirá por pura lógica"

La portavoz del PP en les Corts valencianes, Mª José Catala asegura que Oltra dmitirá por pura lógica. Catalá ha participado en La Tertulia en COPe Valencia ha asegurado que ha visto a la vicepresidenta del Gobierno valenciano desesperada en la sesión de control al Presidente Puig.



La portavoz popular asegura que es consciente de que "Oltra es una figura política rocosa pero el asunto de los abusos a la menor tutelada es tan grave y los autos son tan contundentes que estoy convencida que Oltra dimitirá por pura lógica"



La número dos del PP asegura que Oltra "está atravesando por las tres fases previas antes de la dimisión: la primera negarlo, asegurar que es mentira, la segunda, no es mentira pero no es culpa mía, y la tercera todo es un complot contra mi".



"No es un complot, es un juez el que dice que la imputa pero no puede al ser aforado. Es un juez el que dice que ve argumentos sólidos y razonables de que Oltra intentó ocultar el caso del abuso a una menor tutelada con un expediente paralelo", insisteCatalá.



En este sentido la portavoz popular asegura que no le cabe ninguna duda que este asunto judicial más el que afecta al hermano del Presidente Puig es el más duro que le ha tocado vivir al Gobierno del botánico en los últimos años.



Català asegura que el Presidente llega tarde si de verdad no tiene nada que ocultar y que como ha dicho en las cortes no ve inconveniente a que la Generalitat se persone en la causa que investiga las subvenciones que recibió la empresa del hermano del presidente Puig. Además ha recordado que el PP va a pedir la comparecencia de la abogacía de la Generalitat para que explique por qué no se ha personado en la causa de los abusos a la menor y si va hacerlo en el caso de las subvenciones que recibió el hermano de Ximo Puig.



El PP está reiniciado tras en Congreso de Sevilla



La número dos del PP ha asegurado que el partido "está reiniciado" tras el congreso de Sevilla. Feijoo tiene cada vez más cara de presidente del gobierno, veo a un hombre de estado y al pte del gob que necesita españa en este momento. Y aquí, el PPCV está preparado por si Puig decide adelantar elecciones.



Respecto a su nombramiento en la ejecutiva nacional Catalá asegura que está orgullosa y que lo vive con responsabilidad pero también muy obligada por Feijoo hacerlo muy bien.

Cambio de tendencia en las encuestas

Además, Catalá asegura que los estudios demoscópicos que maneja el partido indican una tendencia de cambio no solo en la ciudad de Valencia sino también en la Comunitat.



Respecto a sus aspiraciones asegura que "su único objetivo es ser alcaldesa de la ciudad y que todas las responsabilidades las adquiere con esa premisa, lograr la alcaldía de la ciudad que es su verdadera meta".





Pleitesía de Ribó y compromís a Cataluña

Catala ha lamentado que el gobierno del Rialto deje escapar todas las oportunidades para la ciudad: copa américa o negando la ampliación del Puerto. Además ha insistido que "Barcelona está ampliando su puerto, de tapadillo, para ganarle el liderazgo al puerto de Valencia".



En este sentido ha lamentado la pleitesía que Ribó y Compromís mantienen con Cataluña y Barcelona y bajo esa premisa ha puesto como ejemplo que finalmente la copa América no se celebrará en Valencia cuando todos sabíamos que Barcelona era otra posible candidata.



"Valencia no puede permitirse dejar pasar más barcos, necesita inversiones, recuperar su elegancia, su posicionamiento dentro de España y ha reivindicado que todo debería estar en Valencia sin embargo nada pasa en Valencia"ha finalizado.