Jesús Cimarro: "Las redes han ayudado a llevar más gente al teatro"

Es la persona que más y mejor conoce el sector del teatro en España. Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores de Teatro, director del Festival de Teatro Clásico de Mérida, propietario del teatro La Latina, además de gestor del Teatro Bellas Artes y el Reina Victoria… ha sido, hasta el 15 de enero, presidente de la Academia de las Artes Escénicas. Todo un currículum difícil de igualar, como lo es su trayectoria estable y firme como gestor cultural al frente de su empresa, Pentación Espectáculos, que, como el mismo Cimarro afirma, ‘lleva con el mismo CIF y razón social desde 1988, todo un logro’.

Hoy, Jesús Cimarro ha visitado Trending Cope para hablar de cómo las redes sociales y el panorama digital forman un equipo inseparable ya de la difusión de los espectáculos teatrales. ‘Yo siempre he pensado en las herramientas digitales en positivo. Las redes han ayudado a difundir y llevar más gente al teatro, a los espectáculos de cada ciudad. Me gusta ver el lado útil que tienen, que es muy amplio’. En este sentido, Cimarro nos ha confesado que está seguro de que la gran Lina Morgan sería una enamorada de las redes sociales. ‘Le encantarían. Ella era una mujer avanzada a su tiempo, a la que todavía, por cierto, no se le ha hecho un justo homenaje, como ella merece. Pero estoy convencido de que habría hecho uso de todas las herramientas a su alcance para visibilizar sus espectáculos. No me cabe ninguna duda’.

Sobre cómo la pandemia ha afectado al sector del teatro, y a los espectáculos en general, Jesús ha asegurado que ha sido y está siendo un momento complicado ‘que estamos superando con nota. Conseguir que los teatros fueran espacios seguros, y convencer a la gente y a las autoridades de ello ha sido un trabajo muy duro, todo un reto. Pero aquí estamos, sobreviviendo a todas las olas y levantando el telón como grandes profesionales’.

Y sobre cómo él ha gestionado y empatizado personalmente con los profesionales del sector, nos desvela que ha tratado de estar cerca de todos. ‘Soy un luchador que se esfuerza siempre. Nunca he dejado de hacerlo. Si para volver a subir el telón había que poner mascarillas, geles y distancia… me he encargado de que así fuera. Fuimos los primeros en priorizar e interiorizar las medidas básicas para seguir trabajando’.

Jesús se muestra esperanzado con que la gente joven se deje atraer por el teatro. ‘Los de 35 a 55 años, menos acostumbrados a ir a espectáculos, han empezado a venir al teatro y eso hay que ponerlo en valor. Incluso en el Festival de Mérida cada año tratamos de que haya un espectáculo dirigido a jóvenes. Siempre me preocupo de ofrecerles algo que les interese, y la respuesta es muy positiva’.

Jesús Cimarro se ha mostrado muy optimista con la evolución de la unión de redes sociales y teatro… ‘yo creo que ambos están aprendiendo a convivir. De hecho, ya conviven y lo hacen muy bien. Están presentes en nuestra vida y debemos aprovecharlo y sacarles el mayor partido en positivo’.

