El invento de un valenciano para refrescar a las mascotas y a sus dueños: "apto y comestible"

Llega el verano y con él suben las temperaturas y el consumo de helados aumenta exponencialmente para paliar el calor. Este año, además de poder tomarnos nuestros helados preferidos en familia, también lo podrán hacer nuestras mascotas gracias a Enrique Coloma, heladero valenciano, que ha creado un helado con ingredientes aptos tanto para humanos como para animales.



Coloma cuenta en COPE Valencia como "hacer helado para animales es más sencillo de lo que parece; no es ni más ni menos que incorporar alimentos que ellos puedan comer". Esta idea se la dio su sobrina, que es una experta en alimentación animal y ostenta una tienda de animales en Reus. A raíz de este idea inicial, el maestro heladero, su sobrina y un veterinario se unieron para crear el helado para mascotas. Coloma destaca además que "no es solo para perros, también para gatos o incluso ya he tenido como cliente un cerdito vietnamita".





Para que este producto sea apto para animales, el maestro heladero ha sustituido, por ejemplo, la lactosa (muy dañina para las mascotas) por yogur o kéfir y el azúcar la sustituye, por ejemplo, con miel de azahar. En cuanto a los sabores, Coloma desvela en la entrevista en COPE Valencia cómo consiguió perfeccionarlo para que guste a dueños y mascotas.

ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA AL CREADOR DE HELADOS PARA MASCOTAS

Las tarrinas tiene un precio de 3€ y Enrique las vende en sus heladerías de Gandía. "De momento ninguna gran empresa se ha interesado por este proyecto, pero es que lo realizamos desde hace muy poco".

HELADOS SOLIDARIOS

Enrique Coloma cuenta en primicia en Mediodía COPE Más Valencia que su intención, si le deja el Ayuntamiento de Gandía y la protectora de animales, es "hacer una producción especial y regalársela a las mascotas desfavorecidas, todos esos animalitos que no tienen la suerte de tener familia. Es decir, que no solo puedan comer helado los perros ricos".

Esta idea de ayudar a los animales de la protectora a través de los beneficios de este helado surge de la actividad que padre e hija ejercen todos los fines de semana, durante el invierno; pasear y cuidar a perros que se albergan en la protectora de animales.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado