Inspeccionan los daños causados por el yate encallado en Pinedo: "Se les pasará la factura"

Técnicos medioambientales del Ministerio de Transición Ecológica van a inspeccionar la zona de la orilla afectada por el encallamiento del yate 'Nordic Lily' el pasado martes en la playa de Pinedo.

La delegada de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado, que la intención es valorar los perjuicios que haya podido ocasionar la embarcación que estuvo varado prácticamente una semana en esta playa, y que finalmente este domingo pudo ser remolcado hasta el Club Náutico.





Tras esa valoración, Bernabé ha anunciado que "se le pasará factura al dueño del barco si se han causado afectaciones al entorno de la playa y marino". Tras las autorizaciones de Capitanía Marítima y Costas, se pudo sacar el yate de la arena, por ello, este jueves se va a llevar a cabo una inspección para valorar el perjuicio que ha causado en el entorno de la playa y también en el marino porque, según ha señalado, las máquinas han tenido que adentrarse "entre tres y cuatro metros en la arena" y remover cerca de 800 metros cúbicos de arena.

Asimismo, ha destacado que, aunque el oleaje va a "favorecer" que la arena pueda volver a su sitio, lo sucedido se debe a una "mala praxis" o a una circunstancia "accidental" y, por lo tanto, si ha provocado algún daño "se le pasará factura" al propietario, ha apuntado.

El pasado martes 4 de junio, el yate se dirigía al Club Náutico de Valencia, y por causas que todavía se están investigando, se desvió hacia la orilla de la playa. El capitán tuvo que ser evacuado en helicóptero al Hospital La Fe debido a una enfermedad, mientras que dos miembros de la tripulación, permanecieron en la embarcación.

Fotos, curiosos y bromistas

Desde la Delegación de Playas del Ayuntamiento de València se dio la orden de que acordonen la zona "por seguridad" para los curiosos y bañistas que se acercaban.

Vídeo EUROPA PRESS





Uno de los bañistas comentaba "Me he echado una foto para enseñárselo a la mujer. Está esperándonos para llevarnos a Ibiza o a algún sitio". Muchos admiten que la presencia del yate ha sido "una sorpresa" porque es algo que nunca había visto tan cerca de la arena. "Ahora lo bueno es saber cómo lo echan para allá otra vez", ha apuntado mirando hacia el interior del mar y ha lamentado no poder subir, verlo por el interior y que nos pongan un desayuno o algo", comentaba otro bañista.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado